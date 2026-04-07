Детей продавали и подвергали разврату: в Бишкеке вынесли приговор фигурантам

В Бишкеке вынесли приговор по уголовному делу о торговле детьми и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По данным спецслужбы, в сентябре 2024 года в рамках расследования задержаны гражданка Казахстана А.А. и гражданин Кыргызстана С.С., которые организовали устойчивый канал по незаконному вывозу детей за пределы страны.

Следствием установлено, что А.А. вступила в преступный сговор с гражданином Израиля А.Б. За денежное и иное вознаграждение они приобрели у С.С. троих несовершеннолетних детей.

В отношении детей совершались развратные действия, сопровождавшиеся их фотографированием и последующей передачей материалов третьим лицам за рубежом через мессенджеры.

Кроме того, участники группы оформили опекунство над еще двумя несовершеннолетними детьми гражданки КР Д.К., в отношении которых совершались аналогичные действия.

Материалы уголовного дела были направлены в Первомайский районный суд Бишкека. По итогам рассмотрения 12 марта 2026 года суд признал обвиняемых виновными.

Гражданка Казахстана приговорена к 12 годам лишения свободы, гражданин Кыргызстана — к 11 годам с конфискацией имущества.

В ГКНБ отметили, что работа по защите прав несовершеннолетних продолжается, и подчеркнули неотвратимость наказания за подобные преступления.