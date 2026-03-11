10:01
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Число дел о семейном насилии в Кыргызстане выросло на 24 процента в 2025 году

Число дел о семейном насилии в Кыргызстане выросло на 24 процента в 2025 году. Об этом заявила заместитель председателя Верховного суда КР Нургуль Бакирова на 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке.

Всего, по данным ВС, в 2025 году суды Кыргызстана рассмотрели 1 тысячу 196 дел, связанных с семейным насилием. Этот показатель вырос почти на 24 процента по сравнению с 2024-м.

По мнению Нургуль Бакировой, такая динамика свидетельствует не только об актуальности проблемы, но и о повышении выявляемости преступлений, а также о росте доверия граждан к судебной системе.

Верховного суда КР
Фото Верховного суда КР. Нургуль Бакирова (слева в первом ряду) в ООН
Нургуль Бакирова подчеркнула, что доступ к правосудию остается стратегическим приоритетом для республики, однако женщины все еще сталкиваются с экономическими и социально-культурными барьерами.

Для системной борьбы с насилием в Кыргызстане реализуют Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года. Она направлена на совершенствование законов и поддержку экономической независимости женщин.

Международный форум в Нью-Йорке продлится до 19 марта 2026 года с участием представителей 107 стран. Главная тема сессии — укрепление доступа к правосудию для всех женщин и девочек.
