В эпизоде новой ленты «Дьявол носит Prada 2» снялась модель из Кыргызстана Аруна Дженбекова. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Фото из соцсетей. В эпизоде новой ленты «Дьявол носит Prada 2» снялась модель из Кыргызстана Аруна Дженбекова

Отмечается, что модель снялась в платье от Dolce & Gabbana из весенней коллекции 2009 года, участвуя в массовке.

«Моделей было не так много, но я прошла отбор», - рассказала модель и добавила, что во время съемок фильма у всех участников забирали телефоны, чтобы не было утечки.

Аруна Дженбекова пояснила, что даже если бы сфотографировала, то согласно условиям контракта, не может размещать снимки.

Мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоялась 1 мая.