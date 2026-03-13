Торага ЖК: В Кыргызстане необходимо увеличить число кризисных центров

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев провел совещание с участием депутатов, представителей государственных органов и кризисных центров. Стороны обсудили проблемы работы кризисных центров и возможные пути их решения, сообщает пресс-служба парламента.

Как отметил спикер парламента, в последние годы по инициативе президента государство уделяет особое внимание решению социальных проблем, предотвращению гендерного насилия, укреплению института семьи и защите прав женщин и детей.

По словам Марлена Маматалиева, только за первые десять месяцев прошлого года в Кыргызстане зарегистрировано 18 тысяч 254 факта семейно-бытового насилия, тогда как по всей стране действует всего 17 кризисных центров.

«Необходимо увеличить их количество и охватить все регионы», — подчеркнул торага.

Представители кризисных центров сообщили, что одной из главных проблем остается финансирование. По их данным, в 2025 году на поддержку кризисных центров было выделено 28 миллионов сомов, однако в 2026-м сумма сокращена до 15 миллионов сомов.

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции объяснили сокращение тем, что часть средств в прошлом году не была освоена. Однако представители кризисных центров заявили, что проекты долго рассматриваются, из-за чего возникают задержки с получением финансирования.

По итогам совещания Марлен Маматалиев поручил профильным государственным органам проработать все поднятые вопросы и принять необходимые меры.

Фото ЖК

«Если потребуется, мы внесем изменения в законодательство. Наша цель — не просто констатировать проблему, а найти пути ее решения. Нужен комплексный подход и оперативные меры», — заявил он.

Также подчеркнуто, что Жогорку Кенеш намерен усилить контроль за исполнением законодательства в сфере защиты от семейно-бытового и гендерного насилия.