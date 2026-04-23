09:56
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Происшествия

Милиция сообщила подробности дела девочки, проданной в проституцию в Дубае

УВД Иссык-Кульской области прокомментировало дело несовершеннолетней девочки, которую, по версии следствия, вывезли в Дубай и вовлекли в сексуальную эксплуатацию. Поводом для разъяснений стало заявление депутата Эльвиры Сурабалдиевой, прозвучавшее накануне на заседании Жогорку Кенеша.

По данным милиции, жительница Балыкчи в августе 2024 года выехала в Дубай вместе с двоюродной сестрой 2002 года рождения. Следствие считает, что там родственница содействовала совершению в отношении подростка преступлений сексуального характера. 

Читайте по теме
Депутат просит помочь матери погибшей девочки, вовлеченной в проституцию

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 7 октября 2025-го, девочке причинен вред здоровью.

8 октября прошлого года возбуждено уголовное дело по статье 160 УК КР о вовлечении в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Подозреваемую задержали и водворили в изолятор временного содержания. По данным следствия, ее действия могли носить продолжительный характер. 

Кроме того, материалы в отношении второго фигуранта выделены в отдельное производство. Ему вменяют статью 157 «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет» УК КР. Расследование продолжается.

Накануне Эльвира Сурабалдиева просила власти взять под контроль расследование смерти 13-летней девочки, которую, по ее словам, после поездки в Дубай вовлекли в проституцию. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371544/
просмотров: 866
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат просит помочь матери погибшей девочки, вовлеченной в проституцию
В соцслужбах рассказали детали инцидента с избитым мальчиком из Аксы
Милиция проверяет сообщение об избиении четырехлетнего ребенка бабушкой
Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы
Трагедия в «Джале»: родные заявили о домашнем насилии над погибшей
Детей продавали и подвергали разврату: в Бишкеке вынесли приговор фигурантам
В Кочкор-Ате расследуют ножевое нападение на фоне семейного скандала и насилия
Домогался дочерей. Кыргызстанка просит о справедливом наказании для экс-супруга
Ночные «притоны» в Бишкеке накрыли: задержали 70 работниц коммерческого секса
«Покажите ксиву»: в Бишкеке прошел рейд по притонам и саунам
Популярные новости
Ливни и&nbsp;сели. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Житель Бишкека попытался покончить с&nbsp;собой во&nbsp;время сноса его дома Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
Иностранца нашли мертвым в&nbsp;ущелье. В&nbsp;Бишкеке задержаны четверо Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
В&nbsp;Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
23 апреля, четверг
09:52
Кыргызстан и Китай договариваются о новых маршрутах Кыргызстан и Китай договариваются о новых маршрутах
09:46
Атака на Иран. Lufthansa отменит 20 тысяч авиарейсов из-за дефицита топлива
09:35
Уникальную операцию на сердце провели в Кыргызстане и впервые в Центральной Азии
09:24
Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
09:14
Милиция сообщила подробности дела девочки, проданной в проституцию в Дубае