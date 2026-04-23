Милиция сообщила подробности дела девочки, проданной в проституцию в Дубае

УВД Иссык-Кульской области прокомментировало дело несовершеннолетней девочки, которую, по версии следствия, вывезли в Дубай и вовлекли в сексуальную эксплуатацию. Поводом для разъяснений стало заявление депутата Эльвиры Сурабалдиевой, прозвучавшее накануне на заседании Жогорку Кенеша.

По данным милиции, жительница Балыкчи в августе 2024 года выехала в Дубай вместе с двоюродной сестрой 2002 года рождения. Следствие считает, что там родственница содействовала совершению в отношении подростка преступлений сексуального характера.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 7 октября 2025-го, девочке причинен вред здоровью.

8 октября прошлого года возбуждено уголовное дело по статье 160 УК КР о вовлечении в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Подозреваемую задержали и водворили в изолятор временного содержания. По данным следствия, ее действия могли носить продолжительный характер.

Кроме того, материалы в отношении второго фигуранта выделены в отдельное производство. Ему вменяют статью 157 «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет» УК КР. Расследование продолжается.

Накануне Эльвира Сурабалдиева просила власти взять под контроль расследование смерти 13-летней девочки, которую, по ее словам, после поездки в Дубай вовлекли в проституцию.