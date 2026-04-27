В Румынии ввели пожизненный срок за убийства женщин

В Румынии ввели пожизненный срок за убийства женщин. Об этом сообщает Romania Insider.

Указано, что в стране принят новый закон, который ужесточает наказание за убийства, совершенные на почве ненависти к женщинам или в ситуациях домашнего насилия.

Теперь такие преступления официально выделены в отдельную категорию — фемицид, заявил президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, насилие в отношении женщин слишком долго либо игнорировалось, либо рассматривалось недостаточно эффективно. Теперь закон превращает обязательство государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизм.

За преступление предусмотрено наказание от 15-25 лет лишения свободы до пожизненного срока.

В Румынии за восемь месяцев 2025 года произошло 33 убийства внутри семей, и в большинстве случаев жертвами стали женщины.

Ранее подобные случаи рассматривались как обычные убийства. Теперь для них ввели отдельную, более строгую ответственность. 
