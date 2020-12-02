В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали

Тонский районный суд оправдал обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей стороны Айнура Асанова.

По ее словам, девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали спустя некоторое время, когда выяснилось, что девочка беременна.

«Над ней надругались трое разных мужчин в разное время, поэтому следствие разделило три эпизода в отдельное производство. Организатором был Ж.К.у. Однако во время судебного разбирательства обвиняемый заявил, что близко не знаком с потерпевшей. Сейчас девочка живет в другой области, поскольку перенесла психологическую травму. Одного из трех обвиняемых сегодня оправдали, хотя гособвинение просило лишить Ж.К.у. лишения свободы сроком на 15 лет. Судья заявил, что в действиях обвиняемого нет состава преступления», — сказала Айнура Асанова.

Юрист отметила, что суд в отношении двоих других обвиняемых продолжается.