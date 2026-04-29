В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки инстенсивностью 3,5 зафиксированы сегодня ночью — в 2.22.

Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 20 километрах к юго-западу от села Кара-Тейит, в 110 километрах к юго-востоку от города Баткен.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Тейит и Карамык около 2,5 балла.

Сейсмологи также проинформировали, что 28 апреля в 11.43 произошло землетрясение интенсивностью 3,5 на территории КР. Его очаг располагался в районе хребта Тахталы — в 8 километрах к юго-востоку от села Кок-Бел, в 12 километрах к юго-западу от села Кетмен-Тобо, в 25 километрах к юго-востоку от райцентраТоктогул, в 80 километрах к северу от города Манас.

Интенсивность сейсмической активности составила в селе Кок-Бел около 3-х баллов, селе Кетмен-Тобо — 2,5 балла.