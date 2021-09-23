Чтоб трон свой уберечь. Кого обвиняли в попытке захватить власть в Кыргызстане

Новое дело о захвате власти возбудило МВД на прошлой неделе. Речь идет именно о захвате власти, а не о попытке, хотя все обвинение основано лишь на аудиозаписи разговора, которую распространили в соцсетях. Она не очень хорошего качества: отдельные фразы не слышны. Записан разговор двух мужчин.

Утверждается, что голоса принадлежат экс-замминистра внутренних дел Курсану Асанову и бывшему члену совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмазу Сарыбаеву. Они якобы ведут «активную подготовку и организацию насильственного захвата власти в нарушение Конституции» (из официального сообщения МВД. — Прим. 24.kg).

Это не первое подобное сомнительное дело о попытке захватить власть в Кыргызстане. 24.kg решило напомнить, кому еще за последние 10 лет предъявляли аналогичное обвинение.

Президент и его друзья

Одними из первых фигурантов громкого дела о захвате власти в 2012 году стали нынешние президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и спикер парламента Талант Мамытов. Тогда они были депутатами парламента от фракции «Ата-Журт».

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В октябре сопартийцы устроили митинг на площади Ала-Тоо за национализацию месторождения Кумтор. В какой-то момент толпа во главе с Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым ринулась к «Белому дому» и стала лезть на забор.

Кадры с перелезающим через забор депутатом облетели весь мир. В тот же вечер всех троих вызвали в ГКНБ и задержали. Камчыбек Ташиев позже оправдывался, что не пытался захватить власть, а «торопился на работу». Трех депутатов арестовали по обвинению в насильственном захвате власти.

В августе 2013 года Верховный суд признал всех троих виновными и приговорил к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Поскольку на тот момент парламентарии отсидели в СИЗО ГКНБ девять месяцев, их выпустили из зала суда.

Спустя восемь лет трое политиков вновь пришли к власти, и суд пересмотрел это дело. Фемида вынесла оправдательный приговор фигурантам.

Запись как доказательство

В марте 2016-го сотрудники спецслужб задержали оппозиционеров Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова. Их обвинили в попытке захвата власти насильственным путем.

Поводом для ареста стала появившаяся в интернете запись телефонного разговора, где несколько оппозиционных политиков обсуждают кадровые вопросы в стране. Силовики расценили это как попытку захвата власти через беспорядки в стране.

Фигурантами дела также стали Дастан Сарыгулов и эксперт по энергетике Эрнест Карыбеков. Всех, кроме Дастана Сарыгулова, приговорили к разным срокам лишения свободы. Последнего осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили.

В 2019 году Верховный суд изменил приговор предыдущих инстанций и переквалифицировал уголовное дело, изменив статью «Насильственный захват власти» на «Укрывательство преступления» УК КР. Им значительно сократили тюремный срок и освободили досрочно.

В том же 2016 году всплыла другая запись, где фигурировали члены движения «Народный парламент» Бекболот Талгарбеков и Толубай Колубаев. Они якобы обсуждали план захвата власти и курултай в Оше.

В ноябре 2017-го Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно). В феврале 2021 года все фигуранты дела о захвате власти были оправданы Верховным судом.

Все рассчитывает и рассчитывает

В 2017 году аккурат перед выборами президента в отношении кандидата Омурбека Бабанова тоже возбудили уголовное дело о захвате власти. Он был главным конкурентом кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова, преемника Алмазбека Атамбаева.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление претендента на президентский пост на встрече с жителями района «Он-Адыр» в Оше, где компактно проживают представители нацменьшинств. В своей речи кандидат заявил, что построит безопасный Кыргызстан, где ни кыргызы, ни узбеки, ни таджики не будут бояться милиционеров и ГАИ.

ГКНБ проверил слова кандидата и нашел в них призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова выделили в отдельное производство. Сразу после выборов Бабанов уехал из страны, заявив, что уходит из политики. Бороться за своих соратников, на которых также начались гонения, политик не решился. Он несколько лет прятался и вернулся в Кыргызстан лишь спустя три года. Очевидно, заключив сделку с предыдущим президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Однако вскоре в стране сменилось руководство и его вновь стали вызывать на допросы в ГКНБ, которое возглавил его бывший соратник Камчыбек Ташиев.

Уголовное дело было прекращено после того, как Омурбек Бабанов перечислил на счет ГКНБ 100 миллионов сомов. Спецслужбы назвали это «поддержкой бюджета».

Но и это не спасло политика от СИЗО. В июне его водворили в СИЗО по делу о «Кумторе». После отпустили из-под стражи, Омурбек Бабанов уехал лечиться за границу. В сентябре он вернулся, сейчас дожидается суда.

Соратники за решеткой

Вместе с Омурбеком Бабановым в 2017 году «под пресс» попал и депутат Канат Исаев, поддержавший политика. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и обвинила нардепа в попытке захвата власти. Его задержали за две недели до выборов президента — 30 сентября 2017-го.

По версии следствия Канатбек Исаев, являясь сторонником Омурбека Бабанова, вступил в сговор с членами ОПГ, осуществлял активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков.

Депутат находился в СИЗО ГКНБ девять месяцев, после чего его отпустили под домашний арест. Сейчас уголовное дело в отношении Канатбека Исаева приостановлено.

Вместе с депутатом по делу проходил и активист Мелис Аспеков. Последнего приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы.

Мелиса Аспекова признали виновным в том, что пытался собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после президентских выборов в 2017 году.

Он вышел на свободу в 2019-м. Но в феврале 2021 года попался на вымогательстве крупной суммы денег у руководства ГП «Кыргыз темир жолу». Его водворили в СИЗО ГКНБ, а недавно перевели в частную клинику «Бикард».

Критиковал власть

2017-м выдался жарким. В том году возбуждено несколько уголовных дел о попытке захвата власти.

Члена «Жаны Муун» Мавляна Аскарбекова обвинили в «публичных призывах к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя» (статья 297 по старому УК КР).

Дело, по мнению Аскарбекова, возбудили из-за того, что он встретился с жителями села Дачи-СУ и критиковал власть.

В апреле 2018 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил активиста к выплате штрафа в 50 тысяч сомов. Спустя полгода, уже при президентстве Сооронбая Жээнбекова Верховный суд изменил это решение — Мавлян Аскарбеков был освобожден от наказания за истечением срока давности. Позже он стал замакима Первомайского района, эту должность он занимает по сей день.

Кто на новенького?

В сентябре 2021 года в социальных сетях появилась аудиозапись с голосами якобы Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева. На основании этой записи несколько политиков и бывших высокопоставленных чиновников вызывали на допросы, в том числе депутаты Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, Канат Исаев, а также экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов. По версии МВД, замешан также Алмазбек Атамбаев. Однако, каким образом там фигурирует бывший президент, пока непонятно.

Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева по итогам допросов взяли под стражу.

Милицейского генерала водворили в СИЗО-50, где содержатся террористы и члены ОПГ. Правозащитники выразили обеспокоенность, назвали это недопустимым и потребовали пересмотреть меру пресечения Курсану Асанову.

Юристы и адвокаты обвиняемых заявляют, что оснований для задержания Асанова и Сарыбаева нет. А сама запись является фейковой.