Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал указ о лишении Алмазбек Атамбаев государственных наград Кыргызской Республики.

Как говорится в документе, решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года и в соответствии с Законом КР «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики», а также статьей 71 Конституции КР.

Фото из интернета

Согласно указу, Алмазбек Атамбаев лишен следующих государственных наград:

высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»;

ордена «Манас» II степени;

ордена «Данакер»;

медали «Данк».

Кроме того, указом аннулированы ранее изданные президентские указы о награждении Атамбаева, включая документы 1999, 2007, 2011 и 2017 годов, которыми ему были присвоены указанные государственные награды и высшая степень отличия.

Службе судебных исполнителей при Генпрокуратуре КР поручено в установленном порядке изъять государственные награды и документы к ним для последующей передачи в фонд государственных наград.

Указ вступает в силу со дня подписания.