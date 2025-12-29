Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал указ о лишении Алмазбек Атамбаев государственных наград Кыргызской Республики.
Как говорится в документе, решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года и в соответствии с Законом КР «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики», а также статьей 71 Конституции КР.
Согласно указу, Алмазбек Атамбаев лишен следующих государственных наград:
- высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»;
- ордена «Манас» II степени;
- ордена «Данакер»;
- медали «Данк».
Кроме того, указом аннулированы ранее изданные президентские указы о награждении Атамбаева, включая документы 1999, 2007, 2011 и 2017 годов, которыми ему были присвоены указанные государственные награды и высшая степень отличия.
Службе судебных исполнителей при Генпрокуратуре КР поручено в установленном порядке изъять государственные награды и документы к ним для последующей передачи в фонд государственных наград.
Указ вступает в силу со дня подписания.