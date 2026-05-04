Власть

Кыргызстан и Сейшельские Острова вводят краткосрочный безвизовый режим

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фором. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе переговоров стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата.

Отмечено, что данный визит является первым в истории двусторонних отношений визитом главы внешнеполитического ведомства Сейшельских Островов в Кыргызстан.

По итогам встречи подписано соглашение об освобождении от визовых требований для краткосрочного пребывания граждан КР и Республики Сейшельские Острова.

В рамках визита также планируются встречи на высоком и высшем уровнях.

Напомним, что с 3 по 6 мая по приглашению Жээнбека Кулубаева в Кыргызской Республике проходит официальный визит министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фора.
