В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены. Уголовное дело, возбужденное по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и призывам к террору, завели на 23 членов «Антивоенного комитета России» и «иных неустановленных лиц», проинформировали в Федеральной службе безопасности.

Как сообщают СМИ, в частности, среди подозреваемых бизнесмен и политик Михаил Ходорковский, бывший российский премьер Михаил Касьянов, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экономист Сергей Гуриев, журналист Виктор Шендерович, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, актер Артур Смольянинов, политолог Екатерина Шульман, бизнесмен Евгений Чичваркин и другие.

Отметим, что большинство из них покинули страну после 24 февраля 2022 года.

По версии ФСБ, антивоенный комитет выступает площадкой, объединяющей политиков, ученых, публицистов и бизнесменов, эмигрировавших из России и выступающих против военной операции в Украине. Также своей целью комитет ставит «противостояние режиму президента РФ как прямой угрозе человечеству».

ФСБ утверждает, что комитет планировал «насильственное изменение конституционного строя РФ», а также стремился объединить «разнородные протестные силы протестного сообщества».