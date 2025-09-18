13:34
Власть

Судебные исполнители заблокировали здание Алмазбека Атамбаева «Форум» в Бишкеке

Сегодня судебные исполнители пришли в здание бизнес-центра «Форум», расположенного на улице 7 Апреля в Бишкеке. Оно принадлежит бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

По словам его сына Кадырбека Атамбаева, действия судебных исполнителей незаконны, так как решение о конфискации имущества обжаловано в вышестоящей инстанции и окончательное решение еще не принято.

На данный момент здание заблокировано силовыми структурами. Внутрь не допускают даже арендаторов офисов.

Напомним, ранее судебные исполнители со скандалом вернули в собственность государства дом бывшего президента в селе Кой-Таш. На его месте планируют организовать дом престарелых и детский дом. 
