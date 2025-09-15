Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев опубликовал в социальных сетях обращение к сыну бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадырбеку Атамбаеву.

В послании чиновник заявил, что принцип «отец не отвечает за сына, а сын — за отца» нарушается, когда наследник «защищает преступное наследие» родителя. Он отметил, что тема противостояния с Курманбеком Бакиевым, которую снова поднимает семья Атамбаевых, «давно утратила актуальность» и «живет лишь в воображении пары-тройки людей».

Особое внимание Марат Тагаев уделил резиденции в Кой-Таше, которую назвал «злополучным хан-сараем», и предложил превратить в музей 7 апреля — в память о погибших и пострадавших в ходе апрельских событий 2010 года и штурме дома Атамбаева в 2019-м. Он напомнил, что именно там погиб сотрудник ГКНБ Усен Ниязбеков, а милицейский начальник Самат Курманкулов получил тяжелое ранение.

Замминистра культуры подчеркнул, что Алмазбек Атамбаев осужден при своем преемнике Сооронбае Жээнбекове, и имущество семьи конфисковано еще тогда. В завершение он призвал Кадырбека Атамбаева «почитать закон и жить спокойно», отметив, что у семьи бывшего главы государства «нет больше прав перед кыргызским народом».

Напомним, что участок в селе Кой-Таш, где находится дом Алмазбека Атамбаева возвращен государству. Согласно решению суда, прилегающая территория также передана государству.

Ранее директор Госагентства по управлению госимуществом Тимур Малбашев проинформировал, что здесь намерены построить современный дом престарелых и новый детский сад на 500 мест.

Накануне семью бывшего президента выселили из дома.