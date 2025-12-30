11:03
Эдиль Байсалов рассказал, почему Алмазбека Атамбаева лишили госнаград

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в интервью одному из телеканалов рассказал, почему бывшего президента Алмазбека Атамбаева лишили государственных наград.

Он отметил: указ главы государства — это следствие судебного решения, одним из пунктов которого было то, что Алмазбек Атамбаев должен быть лишен всех госнаград и званий.

«Я удивлен, что этот указ вызвал резонанс, потому что это не новость, это не то, что президент сделал по своему желанию. Есть решение суда, и мы должны его исполнять. Мы подготовили проект указа, и глава государства его подписал. Не подписать документ не было возможности», — сказал чиновник.

При этом он напомнил, что самое основное решение в отношении Алмазбека Атамбаева принято еще в 2019 году — Жогорку Кенеш лишил его статуса экс-президента.

«То есть еще тогда его лишили всех привилегий. И несколько медалей, о которых идет сейчас речь, не сравнимы с тем статусом», — считает Эдиль Байсалов.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал Указ о лишении Алмазбека Атамбаева государственных наград Кыргызской Республики. Согласно документу, он лишен:

  • высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»;
  • ордена «Манас» II степени;
  • ордена «Данакер»;
  • медали «Данк». 
