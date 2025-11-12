Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях

После долгого молчания Алмазбек Атамбаев опубликовал в соцсетях эмоциональный пост, посвященный состоянию энергетики Кыргызстана. Главный посыл в типичном атамбаевском стиле: все политики так себе и только я — «белый и пушистый». То есть при правлении Атамбаева энергетика была «восстановлена и укреплена», а сейчас ее вернули в состояние 2010 года.
Можно было бы вообще не обращать внимание на словоблудие бывшего президента. Но уж слишком это чувствительная тема. Потому что зима на пороге, а министерство энергетики призывает экономить электричество и обещает отключения. А тут еще Атамбаев из теплой Испании «подливает масла в огонь» и «разогревает» социальные сети.
Однако за громкими формулировками его текста стоит целый ряд противоречий, заслуживающих спокойного анализа.
Ретроспектива или избирательная памятьВ годы правления Атамбаева действительно были реализованы несколько крупных инфраструктурных проектов. Например, построена линия «Датка — Кемин» и реконструирована Бишкекская ТЭЦ (все помнят плоскогубцы по $600). Кстати, если совсем по справедливости, то эти проекты были разработаны вовсе не атамбаевской командой. Так или иначе, эти шаги стали важным этапом в укреплении энергетической независимости страны.
Однако говорить о «золотом веке» кыргызской энергетики при атамбаевском правлении — мягко говоря, преувеличение.
Множество системных проблем, включая высокий уровень потерь, непрозрачные тарифы, слабая модернизация оборудования и кадровый отток, не просто остались нерешенными, а только усугубились. Но Атамбаеву повезло. Его президентство выпало на благоприятные гидрологические годы, то есть воды в Токтогулке было достаточно. Кроме того, экономика Кыргызстана и жилищное строительство развивались намного более скромными темпами, а значит, внутренний спрос и потребление электроэнергии было меньше. Поэтому проблемы «атамбаевской энергетики» просто были не так заметны. Вернее, профессионалы о них знали и все понимали, а вот обывателю они были не видны.
Энергетика 2025 года визави энергетика 2013 годаНачнем с того, что сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом десятилетней давности однозначно некорректно. Но воссоздать реальную картину и не было задачей Атамбаева. Поэтому «вкинув» тезис, как при нем было круто, сытно и светло, бывший президент забыл упомянуть, что за последние годы энергопотребление в Кыргызстане выросло на десятки процентов. Уровень урбанизации увеличился, появились новые промышленные потребители, вырос сектор IT. Одновременно меняется климат, жарких дней становится больше, уровень воды в Токтогульском водохранилище снижается, притоки нестабильны.
Все это создает давление на систему, независимо от того, кто у власти.
Иными словами, проблема вовсе не в «плохом управлении», как пытается преподнести Атамбаев, а в том, что энергосистема долгое время работала без стратегического запаса прочности. И это наследие не одного правительства, а всей политической традиции последних двадцати лет, в том числе и периода президентства Атамбаева.
К слову, количество малых и средних ГЭС, введеных в строй по всей стране в последние годы, бьет все рекорды, особенно по сравнению с периодом атамбаевского правления. Да и, вообще, у энергетики появилась своя траектория развития с четким видением, какие проекты нужны для стабильной работы системы, для обеспечения ее развития и компенсации недостатков, для замещения или поддержки гидроэнергетики другими возобновляемыми ресурсами. Но Атамбаев про это никому не расскажет.
Политическое словоблудиеПост Атамбаева, конечно, про политику, а не про анализ. Тем более анализ взвешенный и вдумчивый. В тексте бывшего президента много эмоций и упреков, но нет никаких конкретных предложений. Например, Атамбаев осуждает экспорт электроэнергии и развитие майнинга, но не предлагает, как компенсировать недостающие доходы отрасли. Критикует министра, но не обсуждает технические решения, такие как модернизация, новые ГЭС, тарифная реформа.
Такой подход превращает важнейшую профессиональную тему — энергетику — в инструмент политических разборок.
А от этого проигрывают все: и специалисты, и граждане, и сама система. Да и Атамбаев тоже.
Потому что, во-первых, интернет помнит все, и как бы ни хотел бывший президент выставить себя спасителем энергетической системы Кыргызстана, достаточно «погуглить», чтобы понять, где истина, а где попытка манипуляции общественным мнением. Во-вторых, когда политик из прошлого призывает «вернуть все, как было», он неизбежно обращается к ностальгии. Но ностальгия, тем более помноженная на обиду, — плохой советчик в экономике.
Но, главное, после прочтения поста Атамбаева остается какое-то странное послевкусие из брезгливости и жалости к этому запутавшемуся человеку, который вместо мудрости и благородства в очередной раз демонстрирует мелочность и мстительность.