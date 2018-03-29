Омурбек Бабанов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Хотел захвата власти

Следственное управление ГКНБ выделило в отдельное производство уголовное дело по факту приготовления захвата власти. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

По данным ГКНБ, завершено следствие по делу депутата парламента Канатбека Исаева. Вместе с ним обвиняемыми проходят еще три человека. По версии следствия, они готовили насильственный захват власти с участием сторонников кандидата в президенты Омурбека Бабанова под предлогом фальсификации итогов выборов президента.

Уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова по факту приготовления к захвату власти и организации массовых беспорядков выделено в отдельное производство. Ведется следствие.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера партии «Республика — Ата Журт» и других лиц. Ему икриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Речь идет о выступлении Омурбека Бабанова во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября.