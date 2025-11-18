19:55
Власть

Время правды.Телеграм-каналы РФ опубликовали отрывки книги о правлении Атамбаева

Фото из интернета. «Тень Атамбаева над Киргизией» автор Дмитрий Верхотуров

Сегодня прокремлевский Telegram-канал «Образ будущего» опубликовал пост следующего содержания.

Приводим его полностью:

«Время вранья заканчивается, наступает время правды!» — таким призывом завершил свой последний пост в социальных сетях Алмазбек Атамбаев. Мы полностью согласны с бывшим киргизским президентом, пора заканчивать с враньем, и начинаем публикацию отрывков из книги «Тень Атамбаева над Киргизией» российского писателя Дмитрия Верхотурова, изданной в Москве шесть лет назад (в 2018 году).

Как отмечает в предисловии сам автор: «Повод поговорить об атамбаевском наследстве появился 26 января 2018 года, когда на бишкекской ТЭЦ произошла авария. В то время стояли сильные морозы, и горожане, фактически лишившиеся отопления, стали замерзать. Аварию устраняли долго.

Бишкекская ТЭЦ совсем незадолго до этой аварии прошла реконструкцию с установкой новых котлов и агрегатов, считавшуюся одним из самых крупных успехов Атамбаева.

Завершение правления Атамбаева было обставлено с помпой, в прессе на все лады обсуждались его успехи и достижения. Вероятно, эта кампания славословия шла бы еще долго, если бы не авария, фактически ее перечеркнувшая. 

Она же и поставила вопрос о том, было ли правление Атамбаева таким уж хорошим, как о нем говорили?

Анализ деятельности Атамбаева на посту президента, проведенный с максимальной опорой на объективные и достоверные факты (по крайней мере, подтвержденные публикациями в открытых источниках), показал нечто прямо противоположное тому, что говорилось в киргизской прессе об итогах его правления. Результат правления Атамбаева в целом оказался негативным.

Во-первых, в важнейшей для Киргизии электроэнергетической отрасли Атамбаев должен был обеспечить строительство новых гидроэлектростанций и капитальный ремонт старых, но не сделал ни того, ни другого. По прогнозам Электроэнергетического совета СНГ, на 2016-2020 годы ожидалось, что киргизские энергетические мощности резко возрастут и будет введен в строй 2 тысячи 521 мегаватт, а на следующие 2021-2030 годы прогнозировался ввод еще 2 тысяч 355 мегаватт мощностей. Но фактически прирост мощностей произошел только за счет ввода в строй новых, китайских, генераторов на бишкекской ТЭЦ — на 300 мегаватт, то есть на 12 процентов от прогноза. Это уже сам по себе оглушительный провал.

Во-вторых, хотя Атамбаев еще в начале своего правления клятвенно пообещал бороться с коррупцией, общее положение не только не улучшилось, но и дошло до того, что Казахстан в конце 2017 года открыто обвинил Киргизию в организации масштабного контрабандного реэкспорта товаров из Китая. 

Он нанес ощутимый ущерб другим странам ЕАЭС, куда Киргизию приняли в 2015-м.

Вообще, анализ действий Атамбаева в конфликтных ситуациях, случившихся за годы его правления, показал, что он, по сути дела, обычно становился на сторону киргизских контрабандистов и коррупционеров, обеспечивая им благоприятные условия. Все это настолько удивительно, что могло считаться выдумкой, если бы не подтверждалось опубликованными фактами и логикой. И того, что стало известно, вполне достаточно, чтобы считать — Атамбаев был частью этой коррупционной системы и, пожалуй, главным выразителем ее интересов как внутри Киргизии, так и за ее пределами».

Продолжение следует.

Позднее этот пост опубликовал Telegram-канал «Незыгарь».
Ссылка: https://24.kg/vlast/351393/
