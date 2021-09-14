В Сети опубликовали запись разговора Курсана Асанова. Адвокат называет ее фейком

В соцсети Facebook опубликовали запись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева.

В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

Судя по опубликованной записи, она сделана в кафе или ресторане. Она не очень хорошего качества: отдельные фразы еле различимы.

В титрах приводятся фразы, якобы сказанные Курсаном Асановым. В разговоре он упоминает депутата парламента Жанара Акаева, который якобы спрашивал у него о наличии оружия и заявил о готовности неких молодых людей при необходимости захватить власть.

«Я ответил: не надо. Он сказал, что меня назначат в МВД. Поехал к Катани (Омурбек Суваналиев, экс-полпред правительства в Баткенской области. — Прим. 24.kg), спросил, что происходит. Тот ответил: уже произошло, осенью переворот. Мелис (Турганбаев, экс-замглавы МВД. — Прим. 24.kg) пришел как всегда пьяный, он ходит с 20 парнями», — говорит Курсан Асанов.

Голос, который якобы принадлежит Алмазу Сарыбаеву, говорит, что может собрать людей, есть парни из Чалдовара, Токмака.

Курсан Асанов спросил, является ли Сарыбаев выходцем из партии «Республика», на что тот ответил, что был в партии «Кыргызстан». Далее речь идет об экс-полпреде правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимове и депутате Канате Исаеве.

Адвокат Таалайгуль Токтакунова заявила 24.kg, что, по словам Курсана Асанова, эта запись является фейком и он намеревался привлечь автора публикации к уголовной ответственности.

«Я разговаривала со своим подзащитным об этой записи. Курсан Асанов говорит, что этот разговор действительно был, но давно и он смонтирован. Я предложила написать заявление на автора публикации о привлечении к уголовной ответственности. Однако после нашего разговора моего клиента вызвали на допрос и мы не успели подготовить заявление и отнести его в следственные органы. Сначала Курсана Асанова вызвали в качестве свидетеля, поэтому мы думали, что его отпустят. После допроса его задержали по подозрению в насильственном захвате власти», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, Курсана Асанова задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Его вызвали под предлогом ознакомления с материалами уголовного дела о событиях октября 2020 года.