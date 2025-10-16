Активы «Медиа Форума» Атамбаева почти обнулились после решения суда

После передачи имущества в госсобственность активы ОАО «Медиа Форум», ранее принадлежавшего бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, сократились более чем на 95 процентов. Об этом сообщает Кыргызская фондовая биржа.

Согласно данным биржи, решение о конфискации имущества было принято 3 июня 2025 года Первомайским районным судом Бишкека. В госсобственность переданы здания, оборудование и нематериальные активы предприятия.

До конфискации стоимость активов компании составляла 192,27 миллиона сомов, а после — 9,28 миллиона сомов, что означает снижение на 95,17 процента (182,99 миллиона сомов).