10:21
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Происшествия
Сюжеты: Дело Курсана Асанова, Скандалы с чиновниками

Насильственный захват власти. По делу проходят Жанар Акаев и Алмазбек Атамбаев

По уголовному делу о насильственном захвате власти вместе с экс-замминистра внутренних дел проходят действующий депутат парламента Жанар Акаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Готовил захват власти. В МВД прокомментировали задержание Курсана Асанова

Уточняется, что материалы дела о захвате власти поступили в следственную службу МВД 14 сентября. Сразу после этого был задержан Курсан Асанов, в его доме провели неотложный обыск.

Адвокат Икрамидин Айткулов подтвердил, что, помимо Курсана Асанова, в деле фигурируют Алмазбек Атамбаев и Жанар Акаев.

«Обыск в доме Курсана Асанова провели без санкции суда. В постановлении указывается, что это следственное действие проводится для того, чтобы обнаружить незаконно хранящееся огнестрельное оружие, компьютерную технику. У моего подзащитного изъяли охотничье ружье, на которое имеется разрешение, документы, а также сувенирные ножи. Их не должны были изымать, поскольку это не огнестрельное, а холодное оружие. Я указывал на нарушения, которые были во время обыска, но запротоколировать их мне не дал следователь, сказав, что не знает меня. Этого быть не может, поскольку ранее по моей жалобе следователя наказали в дисциплинарном порядке», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, Курсана Асанова вызвали на допрос под предлогом ознакомления с материалами уголовного дела о событиях октября 2020 года. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207110/
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
Готовил захват власти. В МВД прокомментировали задержание Курсана Асанова
В Сети опубликовали запись разговора Курсана Асанова. Адвокат называет ее фейком
Курсана Асанова задержали по делу о беспорядках в Бишкеке
Дело о беспорядках. Курсана Асанова вызвали на допрос в МВД
Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесценила генеральские звания
Задержание активистки. В чем обвиняет Орозайым Нарматову следствие
Стрелявшего в машину Алмазбека Атамбаева так и не нашли
Стресс может привести к ухудшению здоровья. Вышла экспертиза Алмазбека Атамбаева
Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Алмазбек Атамбаев отказался от стационарного лечения
Популярные новости
Находившегося в&nbsp;межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в&nbsp;России Находившегося в межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в России
В&nbsp;Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой В Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой
В&nbsp;Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за&nbsp;лобби на&nbsp;выборах В Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за лобби на выборах
Страшное ДТП в&nbsp;Чуйской области. Потерпевшие вышли на&nbsp;митинг к&nbsp;Генпрокуратуре Страшное ДТП в Чуйской области. Потерпевшие вышли на митинг к Генпрокуратуре
Бизнес
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
15 сентября, среда
10:19
Мэрия Бишкека поддерживает петицию с требованием решить проблему свалки Мэрия Бишкека поддерживает петицию с требованием решить...
10:13
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
10:10
Насильственный захват власти. По делу проходят Жанар Акаев и Алмазбек Атамбаев
10:00
Выборы-2021. Партийные объединения: кто, с кем и почему
09:45
На Иссык-Куле при пожаре погибли двое детей