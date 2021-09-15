Насильственный захват власти. По делу проходят Жанар Акаев и Алмазбек Атамбаев

По уголовному делу о насильственном захвате власти вместе с экс-замминистра внутренних дел проходят действующий депутат парламента Жанар Акаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что материалы дела о захвате власти поступили в следственную службу МВД 14 сентября. Сразу после этого был задержан Курсан Асанов, в его доме провели неотложный обыск.

Адвокат Икрамидин Айткулов подтвердил, что, помимо Курсана Асанова, в деле фигурируют Алмазбек Атамбаев и Жанар Акаев.

«Обыск в доме Курсана Асанова провели без санкции суда. В постановлении указывается, что это следственное действие проводится для того, чтобы обнаружить незаконно хранящееся огнестрельное оружие, компьютерную технику. У моего подзащитного изъяли охотничье ружье, на которое имеется разрешение, документы, а также сувенирные ножи. Их не должны были изымать, поскольку это не огнестрельное, а холодное оружие. Я указывал на нарушения, которые были во время обыска, но запротоколировать их мне не дал следователь, сказав, что не знает меня. Этого быть не может, поскольку ранее по моей жалобе следователя наказали в дисциплинарном порядке», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, Курсана Асанова вызвали на допрос под предлогом ознакомления с материалами уголовного дела о событиях октября 2020 года. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.