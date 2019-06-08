Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Исламбек Матраимов отстранен от должности начальника управления внутренних расследований ГСБЭП.

Исламбек Матраимов написал заявление по собственному желанию.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал братьев Райымбека Матраимова, известного как Раим-миллион, — Искендера и Исламбека — уйти в отставку.

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов готов сдать мандат в случае возникновения конфликта интересов при проверке фактов, озвученных в расследовании радио «Азаттык».

Экс-заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов стал фигурантом уголовного дела, и в отношении него проводят досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР.

Эмиль Сыдыков назначен начальником муниципального предприятия «Бишкекреклама».

До назначения был депутатом Бишкекского городского кенеша, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам.

Новая структура муниципалитета утверждена депутатами БГК на сессии в ноябре 2018 года. Созданы два новых департамента — парковок и рекламы.

От должностей освободили акима Кадамджайского района и мэра Айдаркена.

Жаныбек Исаков освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Кадамджайского района Баткенской области, Мухубилла Мумбаев — мэра Айдаркена согласно поданным заявлениям.

Распоряжения подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Жаныбек Исаков назначен акимом в июне 2017-го, Мухубилла Мумбаев — в июле того же года.

Канатбек Азиз стал заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии.

Ранее Канатбек Азиз был членом ЦИК по квоте «Ата Мекена». В 2016 году сложил полномочия в связи с переходом на работу в Госагентство по делам миграции.

Имеет высшее образование. Автор более 30 научных трудов, в частности, монографии «Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Высшая аттестационная комиссия — государственный коллегиальный научно-экспертный орган, подчиненный правительству Кыргызской Республики, осуществляющий аттестацию научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, присуждение им ученых степеней, присвоение ученых званий.

Нурбек Абасканов назначен президентом ОсОО «Акнет».

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Два учредителя ОсОО «Акнет» — Аскар Кутанов и Руслан Абдумажитов — на общем собрании решили отстранить от занимаемой должности президента компании третьего учредителя — Кубана Ажимудинова.

Решение принято в связи с тем, что Кубан Ажимудинов не может физически исполнять обязанности президента компании и ОсОО остается практически без присмотра.

Напомним, бывшего президента компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС. 31 мая его отправили в СИЗО-1.

Нурбек Абасканов в 2017-2018 годах занимал пост председателя Госкомитета информационных технологий и связи Кыргызстана. Уволен после скандала с выдачей лицензии своей фирме.

О кадровых перестановках с 27 по 31 мая читайте здесь.