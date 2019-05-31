Премьер-министр поручил проверить факты, озвученные в расследовании «Азаттыка»

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательную проверку фактов, озвученных в расследовании «Азаттыка». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, проверку проведут Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, Антикоррупционная служба ГКНБ, Государственная служба финансовой разведки и Национальный банк.

Напомним, накануне «Азаттык» опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, след вывода денег привел к семье Матраимовых, так как один из отправителей крупной суммы из Кыргызстана Айэркин Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

Еще часть денег из Кыргызстана перевели на счет китайской компании Xinjiang Abu-Sahiy import and export trade, которая является основателем компании по перевозке грузов «Тарим Транс». В расследовании говорится об оказании покровительства компании «Тарим Транс» братьями Матраимовыми.