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Бизнес

«Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге

Отечественная компания-ритейлер «Умай Групп» активно расширяется в регионах. В селах и городах появляется все больше дискаунтеров «Достор», которые успели полюбиться кыргызстанцам.

На сегодня по Кыргызстану уже 24 таких магазина. Они радуют покупателей традиционно низкими ценами, отличным качеством товара и удобством в выборе. Эти три фактора, пожалуй, стали главной причиной того, что дискаунтеры «Достор» так полюбились кыргызстанцам.

Как только в каком-то городе или селе появляется новое здание в знакомой уже черно-желтой гамме, местные жители отсчитывают дни и часы до открытия магазина. И ритейлер «Умай Групп» не заставляет долго ждать. Апрель стал богатым на новые «Досторы». Сразу три магазина распахнули свои двери для покупателей.

11 апреля «Достор» открылся в городе Канте по улице Ленина, 31, и 12 апреля — в селе Ананьево по улице Советской, 41а.

Главное событие этого апреля — впервые «Достор» появился на юге. Он ждет своих покупателей в городе Джалал-Абаде по улице Манаса, 10а.

Чем же так полюбился покупателям «Достор»? Рецепт народного предпочтения прост: здесь всегда можно найти качественные товары по дружелюбным ценам. Да, скидок и акций в этих магазинах нет. Но они просто не нужны. Система работы дискаунтера такова, что в нем изначально продается все по максимально сниженным ценам.

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Уже 15! Сеть дискаунтеров «Достор» продолжает расширяться

Как достигается такое оптимальное сочетание цены и качества? В «Досторах» представлен максимально полезный и востребованный ассортимент товаров и снижены операционные расходы. Здесь все только самое нужное и ничего лишнего.

Но качество продукта от этого не страдает. Этому вопросу управляющая компания «Досторов» уделяет особое внимание. На полках дискаунтера появляются только продукты от проверенных поставщиков. По-другому просто не может быть.

«Умай Групп» всегда заботится о безопасности и комфорте своих покупателей.

«Досторы» на рынке уже почти три года, и за это время кыргызстанцы точно смогли оценить все преимущества дискаунтеров. Они знают, что эти магазины всегда делают лучшее предложение. Если вдруг у покупателя есть какие-то вопросы, то одного его точно не оставят. Универсальные продавцы-кассиры всегда придут вам на помощь. Они не просто покажут, где нужный товар, но еще и посоветуют, что стоит сегодня купить в магазине.

Есть и еще один важный момент. Дружелюбные цены в этих магазинах еще и потому, что там представлено очень много отечественной продукции. Получается такое двойное комбо: и деньги экономишь, и поддерживаешь бизнес родной страны.

Дискаунтеры «Достор» работают с 9 утра до 9 вечера. И это оптимальное решение. Всегда можно забежать в магазин после работы.

Хотите еще выгоды? Держите! 15 апреля состоялся релиз приложения сети «Достор» — «Клуб Друзей». Обязательно установите приложение и станьте его участником.

Используйте приложение в момент совершения покупок и берите бесплатно пакет или шопер.

А еще в приложении есть игра, в которой Досик (главный герой сети) проходит квест по Кыргызстану. Собирая монетки в игре, вы получаете купоны со специальными ценами на некоторые товары. Попробуйте, вам обязательно придется по душе играть с добрым и веселым Досиком и получать дополнительную выгоду.

Напомним адреса и режим работы других магазинов сети:

  • «Достор № 1»: Бишкек, улица Акиева, 55;
  • «Достор № 2»: Бишкек, проспект Жибек Жолу, 631;
  • «Достор № 3»: Бишкек, бульвар Молодой Гвардии, 74;
  • «Достор № 4»: Бишкек, улица Горького, дом 108;
  • «Достор № 5»: Бишкек, улица Ауэзова, 11/1;
  • «Достор № 6»: село Новопокровка, улица Ленина, 691;
  • «Достор № 7»: село Романовка, улица Фрунзе, 86;
  • «Достор № 8»: Токмак, улица Ибраимова, 135;
  • «Достор № 9»: Бишкек, улица Ак-Бата 1-я, 2а;
  • «Достор № 10»: Бишкек, улица Гагарина, 183;
  • «Достор № 11»: Бишкек, улица Толстого, 79;
  • «Достор № 12»: Бишкек, 7-й микрорайон, улица Суеркулова, 3а/3 (Орто-Сайский рынок);
  • «Достор № 13»: село Новопокровка, улица Ленина, 395;
  • «Достор № 14»: село Пригородное, улица Юбилейная, 52б;
  • «Достор № 15»: Каракол, улица Асаналиева, 29;
  • «Достор № 16»: село Люксембург, улица Ленина, 159;
  • «Достор № 17»: Каракол, улица Токтогула, 249/1;
  • «Достор № 18»: Кара-Балта, улица Гвардейская, 22/1б.
  • «Достор № 19»: Бишкек, 6-й микрорайон, 4а;
  • «Достор» № 20«: село Григорьевка, улица Садыр-Аке, 27Б/3;
  • «Достор» № 21«: город Орловка, улица Кудряшова, 45;
  • «Достор» № 22«: город Кант, улица Ленина, 31;
  • «Достор» № 23«: село Ананьево, улица Советская, 41А.

«Достор» — это то, что нужно, и ничего лишнего!

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/291580/
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