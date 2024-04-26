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Происшествия

Двое парней крали сотовые телефоны из мечетей в Иссык-Кульской области

На Иссык-Куле задержаны подозреваемые, во время вечерних намазов воровавшие в мечетях мобильные телефоны. Об этом сообщило УВД Иссык-Кульской области.

По его данным, в милицию поступило несколько жалоб на то, что неизвестные воруют из гардеробов мечетей телефоны. Жаловались жители сел Чон-Сары-Ой, Орнок, Чок-Тал и Тамчи.

Милиция опросила девятерых потерпевших. Их заявления зарегистрированы в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района.

Возбуждены уголовные дела по статье 205 «Кража» УК КР. Потерпевшим причинен ущерб на сумму около 120 тысяч сомов.

В городе Балыкчи задержаны двое подозреваемых, 19-летний житель Чуйской области Б.Н. и 17-летний житель Бишкека К.С. Они переданы в следственную службу ОВД Иссык-Кульского района.

Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292670/
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