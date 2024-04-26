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Общество

Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану

Чтобы путешествовать, вовсе не обязательно выезжать за пределы страны. Увидеть красоту, открыть для себя что-то новое, развеяться и получить удовольствие можно и в Кыргызстане. Все большей популярностью в последнее время пользуются туры выходного дня. А накануне майских каникул это может стать прекрасной возможностью познакомиться с красотами нашей республики.

Редакция 24.kg собрала список туристических маршрутов, куда можно поехать на выходные.

1

«Кеттик»

Туристическая фирма, которая поможет найти тур и место отдыха по всему Кыргызстану.

Доступные поездки:

  • Ала-Арча (тур на полдня, цена — 900 сомов);

  • водопад Аламедин (цена — 900 сомов);

  • родельбаны и теплоход (комботур, цена — 2 тысячи 390 сомов);

  • тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 5 тысяч 990 сомов).

Контакты: +996505556558, Instagram.

2

Intourists

Организовывает поездки по всему Кыргызстану и в Алматы, простые и экстремальные туры.

Доступные поездки:

  • каньон Кок-Мойнок (Иссык-Куль, теплоход, источники, цена — 2 тысячи 290 сомов);

  • ущелье Ала-Арча (тур на полдня, цена — 850 сомов);

  • Алматы (однодневный тур, цена — 2 тысячи 390 сомов);

  • ущелье Шамси (цена — 1 тысяча 200 сомов);

  • Малиновое ущелье (цена — 890 сомов).

Контакты: +996771775853, +996555775853, Instagram.

3

Клуб путешественников GDE.KG

Интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе.

Доступные поездки:

  • Иссык-Атинское ущелье (цена — 750/900 сомов);

  • Боомское ущелье (в программе кольцевой поход с другой стороны реки Чу с красивыми видами на каньоны Красного моста и цветущими тюльпанами, цена — 900/1 тысяча 200 сомов);

  • термальные бассейны SPA «Ак-Бермет» на Иссык-Куле (цена — 1 тысяча /1 тысяча 200 сомов).

Контакты: +996705001005.

4

Travel club

Проводит туры по Кыргызстану каждые выходные дни. Есть классические и приключенческие туры для местных и иностранных туристов.

Доступные поездки:

  • вокруг Иссык-Куля (два дня и одна ночь, цена — 5 тысяч 500 сомов);

  • озеро Сары-Челек (три дня и две ночи, цена — 9 тысяч сомов);

  • озеро Сон-Кол (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч 500 сомов);

  • озеро Кел-Суу (два дня и одна ночь, цена — 8 тысяч 500 сомов).

Приключенческие туры:

  • водопад Шар, озеро Кол-Тор (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч сомов);

  • озеро Сары-Челек, Арстанбап (четыре дня и три ночи, цена — 14 тысяч сомов);

  • озеро Ала-Кол (конный тур — три дня и две ночи, цена — 16 тысяч 500 сомов);

  • Энилчек, Эчкили-Таш, Сары-Жаз, Каркыра (три дня и две ночи, цена — 10 тысяч 700 сомов).

Контакты: +996501936393, Instagram.

5

Kyrgyzworld Trip

Компания организовывает туры по Кыргызстану, в Алматы, Ташкент и Самарканд.

Доступные поездки:

  • Небесный мост, Супара (цена — 1 тысяча 300 сомов);

  • Вечерний трип (цена — 900 сомов);

  • Ала-Арча (цена — 890 сомов);

  • Конный тур (2 тысячи 400 сомов).

Контакты: +996557204065, Instagram.

6

Ulush Travel

Предоставляет туристические и транспортные услуги в Кыргызстане. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО).

Доступные поездки:

  • Сары-Челек (трехдневный тур, цена — 6 тысяч 900 сомов);

  • Родельбаны, теплоход (цена — 2 тысячи 100 сомов);

  • Загадки южного берега (цена — 2 тысячи сомов);

  • Весенняя Ала-Арча (цена — 800 сомов);

  • Вокруг Иссык-Куля (двухдневный тур, цена — 5 тысяч 900 сомов).

Контакты: +996701099994, Instagram.

7

Tripster

Tripster — агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия.

Доступные туры по столице и за городом:

  • Бишкек: неочевидный и невероятный;

  • Загадки и мистика памятников Бишкека;

  • Бишкек как столица стрит-арта;

  • Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис;

  • Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день;

  • Из Бишкека — в тянь-шаньские горы;

  • Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека.

Цены: от 55 до 670 евро.

Контакты: support@tripster.ru.

8

Kyrgyzland

Основателями компании стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу.

Доступные поездки:

  • мастер-класс по валянию;

  • природный парк «Ала-Арча»;

  • ущелье Аламедин;

  • башня Бурана;

  • каньон Конорчек;

  • ущелье Барскаун;

  • ущелье Сказка.

Цены: необходимо уточнить у оператора.

Контакты: +996312678444, +996778789717

Сайт: http://kyrgyzland.com/

9

«Дос Тур»

«Дос тур» — известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако также предлагает различные экскурсии.

Доступные поездки:

  • башня Бурана;

  • национальный парк «Ала-Арча»;

  • ущелье Аламедин.

Цены необходимо уточнить у оператора.

Контакты: +996312318979.

10

Master Tour

Помимо привычных экскурсий, предоставляет все виды наземного транспорта — от квадроциклов до больших комфортабельных автобусов.

Доступные поездки:

  • ущелье Ала-Арча;

  • ущелье Аламедин;

  • ущелье Белогорка;

  • ущелье Иссык-Ата;

  • ущелье Кегети;

  • ущелье Чон-Кемин;

  • каньоны Сулуу-Терек.

Цены: от 690 до 1 тысячи 50 сомов с человека.

Контакты: +996555009370 (WhatsApp), +996551314000.

E-mail: m-tour.kg@mail.ru, info@mastertour.kg.

11

«Ак-Сай»

Лицензированная туристическая компания. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров.

Доступные поездки:

  • Ущелье Ала-Арча, тур к леднику Ак-Сай (2 дня и 1 ночь, цена — 10 тысяч 680 сомов);

  • Ущелье Алтын-Арашан, тур к горячим источникам (3 дня и 2 ночи, цена — 27 тысяч 590 сомов);

  • Озеро Ала-Куль (3 дня и 2 ночи, цена — 38 тысяч 715 сомов);

  • Цветущие горы Иссык-Куля — долина Каркыра (3 дня и 2 ночи, цена 31 тысяча 595 сомов);

  • Озеро Кель-Суу — тур из Бишкека, Алматы (3 дня и 2 ночи, 32 тысячи 40 сомов).

Контакты: +996312901616, +996312909356, +996312909452, info@ak-sai.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292440/
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