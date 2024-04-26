Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану

Чтобы путешествовать, вовсе не обязательно выезжать за пределы страны. Увидеть красоту, открыть для себя что-то новое, развеяться и получить удовольствие можно и в Кыргызстане. Все большей популярностью в последнее время пользуются туры выходного дня. А накануне майских каникул это может стать прекрасной возможностью познакомиться с красотами нашей республики.
Редакция 24.kg собрала список туристических маршрутов, куда можно поехать на выходные.
«Кеттик»
Туристическая фирма, которая поможет найти тур и место отдыха по всему Кыргызстану.
Доступные поездки:
-
Ала-Арча (тур на полдня, цена — 900 сомов);
-
водопад Аламедин (цена — 900 сомов);
-
родельбаны и теплоход (комботур, цена — 2 тысячи 390 сомов);
-
тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 5 тысяч 990 сомов).
Контакты: +996505556558, Instagram.
Intourists
Организовывает поездки по всему Кыргызстану и в Алматы, простые и экстремальные туры.
Доступные поездки:
-
каньон Кок-Мойнок (Иссык-Куль, теплоход, источники, цена — 2 тысячи 290 сомов);
-
ущелье Ала-Арча (тур на полдня, цена — 850 сомов);
-
Алматы (однодневный тур, цена — 2 тысячи 390 сомов);
-
ущелье Шамси (цена — 1 тысяча 200 сомов);
-
Малиновое ущелье (цена — 890 сомов).
Контакты: +996771775853, +996555775853, Instagram.
Клуб путешественников GDE.KG
Интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе.
Доступные поездки:
-
Иссык-Атинское ущелье (цена — 750/900 сомов);
-
Боомское ущелье (в программе кольцевой поход с другой стороны реки Чу с красивыми видами на каньоны Красного моста и цветущими тюльпанами, цена — 900/1 тысяча 200 сомов);
-
термальные бассейны SPA «Ак-Бермет» на Иссык-Куле (цена — 1 тысяча /1 тысяча 200 сомов).
Контакты: +996705001005.
Travel club
Проводит туры по Кыргызстану каждые выходные дни. Есть классические и приключенческие туры для местных и иностранных туристов.
Доступные поездки:
-
вокруг Иссык-Куля (два дня и одна ночь, цена — 5 тысяч 500 сомов);
-
озеро Сары-Челек (три дня и две ночи, цена — 9 тысяч сомов);
-
озеро Сон-Кол (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч 500 сомов);
-
озеро Кел-Суу (два дня и одна ночь, цена — 8 тысяч 500 сомов).
Приключенческие туры:
-
водопад Шар, озеро Кол-Тор (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч сомов);
-
озеро Сары-Челек, Арстанбап (четыре дня и три ночи, цена — 14 тысяч сомов);
-
озеро Ала-Кол (конный тур — три дня и две ночи, цена — 16 тысяч 500 сомов);
-
Энилчек, Эчкили-Таш, Сары-Жаз, Каркыра (три дня и две ночи, цена — 10 тысяч 700 сомов).
Контакты: +996501936393, Instagram.
Kyrgyzworld Trip
Компания организовывает туры по Кыргызстану, в Алматы, Ташкент и Самарканд.
Доступные поездки:
-
Небесный мост, Супара (цена — 1 тысяча 300 сомов);
-
Вечерний трип (цена — 900 сомов);
-
Ала-Арча (цена — 890 сомов);
-
Конный тур (2 тысячи 400 сомов).
Контакты: +996557204065, Instagram.
Ulush Travel
Предоставляет туристические и транспортные услуги в Кыргызстане. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО).
Доступные поездки:
-
Сары-Челек (трехдневный тур, цена — 6 тысяч 900 сомов);
-
Родельбаны, теплоход (цена — 2 тысячи 100 сомов);
-
Загадки южного берега (цена — 2 тысячи сомов);
-
Весенняя Ала-Арча (цена — 800 сомов);
-
Вокруг Иссык-Куля (двухдневный тур, цена — 5 тысяч 900 сомов).
Контакты: +996701099994, Instagram.
Tripster
Tripster — агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия.
Доступные туры по столице и за городом:
-
Бишкек: неочевидный и невероятный;
-
Загадки и мистика памятников Бишкека;
-
Бишкек как столица стрит-арта;
-
Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис;
-
Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день;
-
Из Бишкека — в тянь-шаньские горы;
-
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека.
Цены: от 55 до 670 евро.
Контакты: support@tripster.ru.
Kyrgyzland
Основателями компании стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу.
Доступные поездки:
-
мастер-класс по валянию;
-
природный парк «Ала-Арча»;
-
ущелье Аламедин;
-
башня Бурана;
-
каньон Конорчек;
-
ущелье Барскаун;
-
ущелье Сказка.
Цены: необходимо уточнить у оператора.
Контакты: +996312678444, +996778789717
Сайт: http://kyrgyzland.com/
«Дос Тур»
«Дос тур» — известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако также предлагает различные экскурсии.
Доступные поездки:
-
башня Бурана;
-
национальный парк «Ала-Арча»;
-
ущелье Аламедин.
Цены необходимо уточнить у оператора.
Контакты: +996312318979.
Master Tour
Помимо привычных экскурсий, предоставляет все виды наземного транспорта — от квадроциклов до больших комфортабельных автобусов.
Доступные поездки:
-
ущелье Ала-Арча;
-
ущелье Аламедин;
-
ущелье Белогорка;
-
ущелье Иссык-Ата;
-
ущелье Кегети;
-
ущелье Чон-Кемин;
-
каньоны Сулуу-Терек.
Цены: от 690 до 1 тысячи 50 сомов с человека.
Контакты: +996555009370 (WhatsApp), +996551314000.
E-mail: m-tour.kg@mail.ru, info@mastertour.kg.
«Ак-Сай»
Лицензированная туристическая компания. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров.
Доступные поездки:
-
Ущелье Ала-Арча, тур к леднику Ак-Сай (2 дня и 1 ночь, цена — 10 тысяч 680 сомов);
-
Ущелье Алтын-Арашан, тур к горячим источникам (3 дня и 2 ночи, цена — 27 тысяч 590 сомов);
-
Озеро Ала-Куль (3 дня и 2 ночи, цена — 38 тысяч 715 сомов);
-
Цветущие горы Иссык-Куля — долина Каркыра (3 дня и 2 ночи, цена 31 тысяча 595 сомов);
-
Озеро Кель-Суу — тур из Бишкека, Алматы (3 дня и 2 ночи, 32 тысячи 40 сомов).
Контакты: +996312901616, +996312909356, +996312909452, info@ak-sai.com.