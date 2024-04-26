Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану

Чтобы путешествовать, вовсе не обязательно выезжать за пределы страны. Увидеть красоту, открыть для себя что-то новое, развеяться и получить удовольствие можно и в Кыргызстане. Все большей популярностью в последнее время пользуются туры выходного дня. А накануне майских каникул это может стать прекрасной возможностью познакомиться с красотами нашей республики.

Редакция 24.kg собрала список туристических маршрутов, куда можно поехать на выходные.

1 «Кеттик» Туристическая фирма, которая поможет найти тур и место отдыха по всему Кыргызстану. Доступные поездки: Ала-Арча (тур на полдня, цена — 900 сомов);

водопад Аламедин (цена — 900 сомов);

родельбаны и теплоход (комботур, цена — 2 тысячи 390 сомов);

тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 5 тысяч 990 сомов). Контакты: +996505556558, Instagram.

2 Intourists Организовывает поездки по всему Кыргызстану и в Алматы, простые и экстремальные туры. Доступные поездки: каньон Кок-Мойнок (Иссык-Куль, теплоход, источники, цена — 2 тысячи 290 сомов);

ущелье Ала-Арча (тур на полдня, цена — 850 сомов);

Алматы (однодневный тур, цена — 2 тысячи 390 сомов);

ущелье Шамси (цена — 1 тысяча 200 сомов);

Малиновое ущелье (цена — 890 сомов). Контакты: +996771775853, +996555775853, Instagram.

3 Клуб путешественников GDE.KG Интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе. Доступные поездки: Иссык-Атинское ущелье (цена — 750/900 сомов);

Боомское ущелье (в программе кольцевой поход с другой стороны реки Чу с красивыми видами на каньоны Красного моста и цветущими тюльпанами, цена — 900/1 тысяча 200 сомов);

термальные бассейны SPA «Ак-Бермет» на Иссык-Куле (цена — 1 тысяча /1 тысяча 200 сомов). Контакты: +996705001005.

4 Travel club Проводит туры по Кыргызстану каждые выходные дни. Есть классические и приключенческие туры для местных и иностранных туристов. Доступные поездки: вокруг Иссык-Куля (два дня и одна ночь, цена — 5 тысяч 500 сомов);

озеро Сары-Челек (три дня и две ночи, цена — 9 тысяч сомов);

озеро Сон-Кол (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч 500 сомов);

озеро Кел-Суу (два дня и одна ночь, цена — 8 тысяч 500 сомов). Приключенческие туры: водопад Шар, озеро Кол-Тор (два дня и одна ночь, цена — 6 тысяч сомов);

озеро Сары-Челек, Арстанбап (четыре дня и три ночи, цена — 14 тысяч сомов);

озеро Ала-Кол (конный тур — три дня и две ночи, цена — 16 тысяч 500 сомов);

Энилчек, Эчкили-Таш, Сары-Жаз, Каркыра (три дня и две ночи, цена — 10 тысяч 700 сомов). Контакты: +996501936393, Instagram.

5 Kyrgyzworld Trip Компания организовывает туры по Кыргызстану, в Алматы, Ташкент и Самарканд. Доступные поездки: Небесный мост, Супара (цена — 1 тысяча 300 сомов);

Вечерний трип (цена — 900 сомов);

Ала-Арча (цена — 890 сомов);

Конный тур (2 тысячи 400 сомов). Контакты: +996557204065, Instagram.

6 Ulush Travel Предоставляет туристические и транспортные услуги в Кыргызстане. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО). Доступные поездки: Сары-Челек (трехдневный тур, цена — 6 тысяч 900 сомов);

Родельбаны, теплоход (цена — 2 тысячи 100 сомов);

Загадки южного берега (цена — 2 тысячи сомов);

Весенняя Ала-Арча (цена — 800 сомов);

Вокруг Иссык-Куля (двухдневный тур, цена — 5 тысяч 900 сомов). Контакты: +996701099994, Instagram.

7 Tripster Tripster — агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия. Доступные туры по столице и за городом: Бишкек: неочевидный и невероятный;

Загадки и мистика памятников Бишкека;

Бишкек как столица стрит-арта;

Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис;

Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день;

Из Бишкека — в тянь-шаньские горы;

Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека. Цены: от 55 до 670 евро. Контакты: support@tripster.ru.

8 Kyrgyzland Основателями компании стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу. Доступные поездки: мастер-класс по валянию;

природный парк «Ала-Арча»;

ущелье Аламедин;

башня Бурана;

каньон Конорчек;

ущелье Барскаун;

ущелье Сказка. Цены: необходимо уточнить у оператора. Контакты: +996312678444, +996778789717 Сайт: http://kyrgyzland.com/

9 «Дос Тур» «Дос тур» — известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако также предлагает различные экскурсии. Доступные поездки: башня Бурана;

национальный парк «Ала-Арча»;

ущелье Аламедин. Цены необходимо уточнить у оператора. Контакты: +996312318979.

10 Master Tour Помимо привычных экскурсий, предоставляет все виды наземного транспорта — от квадроциклов до больших комфортабельных автобусов. Доступные поездки: ущелье Ала-Арча;

ущелье Аламедин;

ущелье Белогорка;

ущелье Иссык-Ата;

ущелье Кегети;

ущелье Чон-Кемин;

каньоны Сулуу-Терек. Цены: от 690 до 1 тысячи 50 сомов с человека. Контакты: +996555009370 (WhatsApp), +996551314000. E-mail: m-tour.kg@mail.ru, info@mastertour.kg.