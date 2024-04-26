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Общество

Площадь Ала-Тоо закрывают на реконструкцию

27 апреля центральная площадь Ала-Тоо закрывается на реконструкцию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на время работ почетный караул снимается.

«Планируется реконструкция существующих фонтанных групп с обновлением водопроводных труб и изменением внешних параметров фонтанных конструкций с западной и восточной сторон, а также в центральной части площади», — сказали в муниципалитете.

В основе концепции проекта МП «Бишкекглавархитектура» — существующая архитектурная композиция, являющаяся памятником архитектуры и градостроительства.

«Также муниципальное предприятие разработало проект 100-метрового флагштока. Высота нынешнего составляет 45 метров», — добавили в мэрии.

Проезжую часть закрывать не будут. Перекроют только зоны отдыха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292790/
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Площадь Ала-Тоо закрывают на реконструкцию