Площадь Ала-Тоо закрывают на реконструкцию

27 апреля центральная площадь Ала-Тоо закрывается на реконструкцию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на время работ почетный караул снимается.

«Планируется реконструкция существующих фонтанных групп с обновлением водопроводных труб и изменением внешних параметров фонтанных конструкций с западной и восточной сторон, а также в центральной части площади», — сказали в муниципалитете.

В основе концепции проекта МП «Бишкекглавархитектура» — существующая архитектурная композиция, являющаяся памятником архитектуры и градостроительства.

«Также муниципальное предприятие разработало проект 100-метрового флагштока. Высота нынешнего составляет 45 метров», — добавили в мэрии.

Проезжую часть закрывать не будут. Перекроют только зоны отдыха.