Кыр
Eng
Наши услуги
Кыр
Eng
Наши услуги
26 апреля.
пятница
26 апр.
пт.
Бишкекское время
Время
21:47
USD
88.84
EUR
95.29
RUB
0.96
USD
88.84
EUR
95.29
RUB
0.96
KZT
0.20
UZS
0.01
Рубрикатор
Поиск по сайту
Найти
Рубрикатор
Власть
Общество
Экономика
Происшествия
Агент 024
Спорт
Техноблог
Спецпроекты
Кыргызча
English
Бизнес
Общество
21:00, 26 апреля 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 апреля: опять ожидаются дожди
21:00, 26 апреля 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане дожди.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/292776/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 апреля: ожидаются дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 апреля: опять дожди
В Бишкеке до конца недели дожди и похолодает. Прогноз погоды на 25-28 апреля
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 апреля: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 апреля: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 апреля: днем без осадков
В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 21 апреля 1993 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: местами грозы
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 20 апреля 2012 года
Популярные новости
Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать
В Кара-Балте прошел сильный град
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Бизнес
Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
«Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
Лента новостей
26 апреля, пятница
21:45
Говорить о важности выплаты алиментов в мечетях предлагает депутат
Говорить о важности выплаты алиментов в мечетях предлаг...
21:17
TikTok опротестует закон о запрете соцсети в США в суде
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 апреля: опять ожидаются дожди
20:48
Ветераны ВОВ получат по 100 тысяч сомов из фонда президента
20:44
Временно приостановлен еще один маршрут троллейбуса
20:25
Суды в 2023 году рассмотрели 53,5 тысячи дел по алиментам
20:02
Цифра дня. 1 тысяча 669 неплательщиков алиментов находятся в розыске в КР
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:30
«Вафельная» разметка, и зачем мэр уехал в Китай. Что происходит в Бишкеке
19:16
Временно приостановлены два троллейбусных маршрута в Бишкеке