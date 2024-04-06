Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назарбек Малаев назначен заместителем главы Минэкономкоммерции.

В 2023 году Назарбек Малаев работал заместителем министра экономики и коммерции КР. Курировал вопросы торговли, технического регулирования и ЕАЭС.

До назначения был начальником управления координации ЕАЭС министерства.

В столичной мэрии произошли кадровые изменения.

В целях повышения эффективности деятельности мэрии начальник управления по контролю за землепользованием Уран Мусаев переведен на должность директора департамента по управлению муниципальным имуществом.

Бакытберди Бекбоев назначен на должность начальника муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис».

Тилек Кадыкеев возглавил управление государственного архитектурно-строительного контроля по Бишкеку Госстроя.

Ранее он бы главным специалистом управления строительства Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел Кыргызстана.

Начальник Главного управления уголовного розыска МВД Каныбек Абдырахманов освобожден от должности и назначен начальником ГУВД Чуйской области.

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Начальником ГУУР МВД назначен Улан Айтбаев, ранее занимавший должность заместителя главы управления.

Начальник УВД Оша полковник милиции Марлис Асанов освобожден от должности и назначен главой УВД Джалал-Абадской области.

Начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции Дамирбек Исаков освобожден от должности и назначен главой УВД Оша.

Начальник УВД Свердловского района Бишкека Азамат Байгазиев освобожден от должности и назначен главой УВД Ленинского района.

После служебного расследования по факту суицида в ИВС освобождены от занимаемых должностей с понижением начальник ОВД Сокулукского района Уран Шамбетов, его заместитель Максат Иманалиев и старший инспектор-дежурный Тилек Дуйшенбек уулу. Наложены дисциплинарные взыскания на двух руководящих и пять сотрудников МВД и ГУВД Чуйской области.

Назначены мэры двух городов.

Мирлан Джекшенов назначен мэром Кара-Балты, Улан Майлибашев — мэром Канта.

Мирлан Джекшенов с мая 2022 года занимал пост мэра Кара-Балты. Улан Майлибашев — мэр Канта с 2021-го.

Новые распоряжения о назначениях связаны с проводимой административно-территориальной реформой.

Улукбек Кармышаков назначен полномочным представителем Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Улукбек Кармышаков сменил на посту Айгуль Рыскулову, проработавшую с февраля 2020 года.

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Он был руководителем Центра стандартизации и метрологии. Занимал пост председателя правления Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Экономический совет Содружества Независимых Государств — основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.

О кадровых перестановках с 25 по 29 марта читайте здесь.