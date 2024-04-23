Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили

22 апреля компания «Альянс Алтын» совместно с партнерами отметила достижения спортсменов Таласской области. Во время торжественной церемонии двум выдающимся спортсменам — чемпионам мирового уровня Жоломану Шаршенбекову и Айпери Медет кызы были вручены ключи от автомобилей марки Toyota. Обещание о ценных подарках за победу на чемпионате мира двум спортсменам дал генеральный директор компании «Альянс Алтын» Сабир Рахматов накануне международного соревнования. Данное обещание он сдержал.

Фото https://www.alliance-altyn.kg/press-sluzhba/novosti/new-215/

Восемь спортсменов получили сертификаты на сумму 100 тысяч сомов. Денежные призы были вручены следующим спортсменам:

Мээрим Жуманазаровой

Узуру Джусупбекову

Алмаз уулу Бекзату

Калидину Асыкееву

Раззаку Бейшекееву

Исламбек Орозбеков

Тынару Шаршенбекову

Атабеку Азизбекову

«Мы сегодня собрались еще раз отметить достижения и поощрить спортсменов Таласской области. Для нас огромная радость и честь внести свой небольшой вклад в развитие спорта. Спортивные победы наших чемпионов — это уникальная возможность рассказать всему миру о Кыргызстане, о его людях, о том, что все мы стремимся к лучшему, к победам, к свершениям», — сказал, открывая мероприятие, Сабир Рахматов.

Он отметил, что «Альянс Алтын» всегда старается поддержать усилия государства, бизнеса в стремлении поддержать спортсменов, а также развитие спорта в стране: «Мы искренне верим, что спорт — это важный аспект улучшения здоровья населения, его благополучия, оптимизма и веры в лучшее. Компания «Альянс Алтын» сдержала свое слово и продолжает поддерживать спортивное сообщество Таласской области. Мы очень дорожим доверием талассцев и поступательно принимаем усилия для укрепления области. Мы тесно сотрудничаем с Национальным Олимпийским Комитетом, а также сообществом таласских борцов для продвижения здорового образа жизни», — добавил Рахматов.

Фото https://www.alliance-altyn.kg/press-sluzhba/novosti/new-215/

В селе Талды-Булак был открыт спортивный комплекс для игровых видов спорта, борьбы, а также мини-футбольное поле. Кроме этого в Таласе за счет средств от деятельности компании построено и открыто много других спортивных залов, оборудованных необходимым спортинвентарем: восстановлена городская детско-юношеская спортивная школа, открыт современный боксерский зал, зал для национальной борьбы. Также компания поддерживает футбольные и воллейбольные команды. На самом руднике также созданы условия для занятия спортом.

После вручения ключей от автомобилей на мероприятии выступили представители Национального Олимпийского Комитета, партнерских организаций, а также сами спортсмены.

Мы благодарны компании «Альянс Алтын» и ее партнерам. Компания в лице генерального директора Сабира Нарынбековича выполнила свое обещание поощрить ценными подарками за большие достижения. Накануне Олимпийских игр в Париже мы все надеемся на отличные результаты. Айпери Медет кызы

«Глубокая признательность компании «Альянс Алтын» за поддержку жителей Таласской области, за то, что помогаете взрастить спортсменов. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и сделаем все возможное, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Париже и заслужить золотые медали», — отметил Жоломан Шаршенбеков.

«Мы получили восемь лицензий по спортивной борьбе на Олимпийские игры в Париже. С большой надеждой ждем от нашего борцовского сообщества медали самого высокого достоинства. Компания «Альянс Алтын» всегда поддерживает наших спортсменов. Пусть их работа по поддержке спорта послужит хорошим примером для других компаний», — сказал Садыр Мамытов, президент НОК.

«Все кыргызстанцы восхищены мужеством наших спортсменов. Поздравляем вас с завоеванием путевок на Олимпийские игры. Желаем вам доблестных побед и вернуться на родину с золотыми медалями», — сказал заместитель генерального директора по операционной деятельности компании-партнера ОсОО «Кыргыз Логистик Сервис» Мирланбек Джуманазаров.

«Я думаю, вы оправдаете надежды кыргызского народа. Мы все вместе будем радоваться вашим победам. На вас лежит большая ответственность, на вас равняется молодежь. Мы как братский народ — Казахстана тоже будем болеть за вас!», — отметил Нурлан Кушжанов, директор филиала «АА Engineering Group» в КР — партнерской организации.

Во время мероприятия также выступила Айгерим Омокоева, генеральный директор ОсОО «Аджи-Сервис»: «Мы очень горды быть среди тех компаний, причастных к сегодняшнему мероприятию по поддержке спортсменов Таласской области. Мы верим, что вы вернетесь с большими победами с Олимпийских игр. Перед вами открывается большой путь».

В завершение мероприятия был продемонстрирован видеоролик о достижениях спортсменов. Спортсмены, получившие ключи от автомашин, также сделали почетный круг за рулем.