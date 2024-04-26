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Общество

МВД Кыргызстана: за три месяца наказаны 87 милицейских руководителей

В Кыргызстане за три отчетных месяца наказали 87 милицейских руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сегодня, 26 апреля, в МВД проходит коллегия, во время которой правоохранители подводят итоги за три месяца 2024-го.

«Решением коллегии МВД за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений по итогам трех месяцев этого года всего наказано 87 руководителей в дисциплинарном порядке, один из них освобожден от занимаемой должности», — рассказали в милиции.

Кроме того, работу ряда других милицейских руководителей рассмотрят на следующей коллегии МВД. В пресс-службе отметили, что сегодняшнее решение и его исполнение по наказаниям правоохранителей взяты на контроль министра Улана Ниязбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292774/
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