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Общество

Говорить о важности выплаты алиментов в мечетях предлагает депутат

Депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова на заседании парламентской фракции «Альянс» попросила Духовное управление мусульман Кыргызстана обязать имамов беседовать с мужчинами о важности выплаты алиментов перед пятничным намазом.

«ДУМК каждую пятницу перед массовым чтением намаза должно обязать имамов проводить профилактические беседы с мужчинами о важности заботы и помощи своему ребенку. Плакать хочется от такой безответственности отцов. Матерям-одиночкам приходится вывозить все на себе. Про женское счастье даже говорить не буду», — сообщила она.

Нардеп добавила: нужно донести до каждого отца, что у них есть обязательства перед детьми, и не только материальные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292766/
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