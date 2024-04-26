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Техноблог

В WhatsApp можно будет звонить номерам, не добавленным в контакты

Пользователям устройств на базе операционной системы Android будет доступна новая функция мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Указывается, что пользователи смогут звонить на номера, которых нет в их списке контактов. При этом сейчас номер нужно сохранять в телефонную книгу. Эта функция может быть удобна в том случае, если нужно сделать одноразовый звонок.

WABetaInfo
Фото WABetaInfo

В материале отметили, что звонки в WhatsApp помогут сэкономить средства.

«Звонки, совершаемые через WhatsApp, используют интернет-данные вместо традиционных сотовых сетей, что делает их более экономичными», — говорится в сообщении.

По данным портала, опция будет доступна в будущем обновлении мессенджера.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292665/
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