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Общество

МП «Тазалык» объявило тендер на закупку услуг по вывозу твердых бытовых отходов

МП «Тазалык» объявило тендер на закупку услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что население столицы увеличивается с каждым годом, а для поддержания чистоты требуются дополнительные работники и специальная техника.

«Именно поэтому МП «Тазалык» приглашает всех заинтересованных поставщиков представить конкурсную заявку на закупку услуг по вывозу твердых бытовых отходов ПОВТОРНО», — отметили в муниципалитете.

Подробная информация опубликована на сайте tenders.kg. По дополнительным вопросам можно обращаться по номеру 0990088301.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292775/
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