МП «Тазалык» объявило тендер на закупку услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что население столицы увеличивается с каждым годом, а для поддержания чистоты требуются дополнительные работники и специальная техника.

«Именно поэтому МП «Тазалык» приглашает всех заинтересованных поставщиков представить конкурсную заявку на закупку услуг по вывозу твердых бытовых отходов ПОВТОРНО», — отметили в муниципалитете.

Подробная информация опубликована на сайте tenders.kg. По дополнительным вопросам можно обращаться по номеру 0990088301.