TikTok опротестует закон о запрете соцсети в США в суде

Представители социальной сети TikTok подают в суд и рассчитывают выиграть дело, чтобы заблокировать закон, подписанный на этой неделе президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил «Голос Америки».

По его данным, в законе, который разработан конгрессменами в Палате представителей, содержится запрет на присутствие TikTok в магазинах мобильных приложений, если ее китайские владельцы не продадут соцсеть американскому бизнесу.

Главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзи Чу заявил, что компания планирует выиграть судебное дело и сделать все, чтобы доступ к популярному приложению для коротких видео, был у всех нынешних 170 миллионов американских пользователей TikTok.

«Будьте уверены — мы никуда не уходим», — сказал генеральный директор в видео, опубликованном сразу после подписания Джо Байденом закона, который дает китайской компании ByteDance 270 дней на продажу американских активов TikTok, после чего работа приложения окажется под запретом.

Факты и Конституция на нашей стороне, и мы ожидаем вновь одержать победу. главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзи

Хотя в самом законе ничего не говорится о свободе слова, это насторожило защитников гражданских прав, владельцев TikTok и пользователей приложения, которые могут подать в суд, чтобы заблокировать закон.

TikTok отрицает передачу данных американских пользователей в Китай.

Юристы согласны: противники закона могут утверждать, что он нарушает свободу слова, не позволяя пользователям выражать себя и запрещая бизнесам использовать приложение для продвижения продуктов.

TikTok уже одержал победу над аналогичной попыткой запретить его использование в Монтане, хотя штат обжалует это решение.

Джамил Джаффер, исполнительный директор Института первой поправки имени Найта, назвал инициативу по запрету соцсети «цензурой — просто и ясно» в письме, которое его группа и другие организации отправили законодателям в марте.

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Защитники закона утверждают, что он не связан со свободой слова, а просто регулирует коммерческую деятельность, требуя от китайского владельца TikTok, компании ByteDance, продать свой американский бизнес в течение года, чтобы лишить Китай легкого доступа к данным пользователей.

Юридические эксперты считают, что если правительство окажется втянуто в судебный процесс, касающийся конституционных норм, оно должно будет доказать, что на кону национальная безопасность или какой-то другой насущный государственный интерес. Также оно должно доказать, что закон «строго адаптирован» для решения этой конкретной проблемы и не будет переноситься в будущем на другие соцсети.

Критики видят в этом уязвимость властей: до сих пор Вашингтон, похоже, не беспокоился о злоупотреблении данными пользователей другими социальными медиаплатформами.