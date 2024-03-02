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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 февраля — 1 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Данияр Арпачиев назначен первым заместителем полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

Данияр Арпачиев родился в 1974 году. Окончил Кыргызскую аграрную академию по специальности
«бухгалтер».

Трудовую деятельность начал в 1998-м с должности главного специалиста Иссык-Кульского областного финансового управления.

В 2016-2018 годах был мэром Каракола, затем акимом Тонского района. В 2020-2021 годах занимал пост главы государственной администрации Октябрьского района Бишкека.

В 2023-м работал руководителем аппарата полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

Начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД стал Женишбек Жоробеков.

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От физрука до главы дорожной милиции. Что известно о новом начальнике ГУОБДД

Азамата Исраилова освободили от должности начальника ГУОБДД согласно поданному заявлению.

В органах внутренних дел Женишбек Жоробеков с 1996 года, первая должность — инспектор в Ленинском РУВД. До этого он был учителем физкультуры в районной школе в Сузаке.

Долгое время служил в подразделении «Беркут», был командиром. Позже работал в отделе по особо тяжким преступлениям ГУВД Бишкека, а также на разных должностях в городских отделениях и центральном аппарате МВД.

Директором МП «Бишкекзеленстрой» стал Болотбек Одракаев.

В столице объединили и оптимизировали муниципальные предприятия «Бишкекзеленхоз» и «Бишкекводхоз».

Новое предприятие называется МП «Бишкекзеленстрой». Директором стал Болотбек Одракаев, который ранее возглавлял МП «Бишкекводхоз».

Генеральным секретарем КФС избран Медербек Сыдыков.

Он уже являлся генеральным секретарем КФС с апреля 2017 года по август 2021-го. С октября 2021 года по февраль 2024-го занимал должность президента союза.

Прошла ротация вице-мэров в двух городах.

Мирланбек Айтматов освобожден от должности первого вице-мэра Кызыл-Кии и назначен первым вице-мэром Сулюкты.

Илязбек Бабаев, занимавший эту должность, стал вице-мэром Кызыл-Кии.

О кадровых перестановках с 19 по 23 февраля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287929/
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