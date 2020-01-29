Год под знаком насилия. Шокирующие случаи обращения с детьми

С начала года в Кыргызстане от побоев скончались два ребенка. В обоих случаях в избиении подозревают родственников, которым детей оставили на попечение.
Редакция 24.kg вспомнила самые громкие факты физического насилия над детьми. Отметим, омбудсмен страны Токон Мамытов заявил, что права детей защищают, просто недостаточно.
— 10 января в милицию поступило сообщение о смерти ребенка. На теле девочки, доставленной в Ак-Суйскую районную больницу, обнаружили синяки. В избиении 11-месячной малышки подозревают ее родственников.
— 27 января в больницу села Октябрь поступил мертвый ребенок, на теле которого имелись синяки. Следственные органы допросили подозреваемую Д.А., которая приходится родственницей погибшему.
— В ходе рейда «Подросток» в селе Таш-Добо Аламединского района в доме обнаружена девочка со связанными руками.
Бабушка пояснила, что внучка выбегала из дома, не слушалась ее. Утром она поручила другой своей внучке связать девочку.
— В Жайылском районе пьяная мать и гостившая у нее компания напоили ее шестилетнего сына алкоголем. Мальчик скончался в территориальной больнице.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний А.П. (сын 60-летнего сожителя матери несовершеннолетнего мальчика).
— В Сузакском районе Джалал-Абадской области мальчика зарезала родная сестра. Рядом с его телом найдена записка о мести. Старшая сестра призналась в убийстве, но сказала — не помнит, что написала записку. По ее показаниям, она зарезала брата, потому что он оскорбил ее.
— В Сокулукском районе отец избил двоих детей трех и пяти лет. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Супруга написала заявление, что к мужу претензий не имеет, и просит прекратить дальнейшее разбирательство. Но милиция зарегистрировала данный факт в ЕРПП по статье «Истязание» УК КР.
— Жайылский районный суд приговорил обвиняемого в покушении на убийство ребенка к трем годам лишения свободы. Обвиняемый приходится отчимом пятилетнему ребенку. Придя домой пьяным, он стал душить малыша. Последнего госпитализировали с отеком головного мозга, судорогами, кровоподтеками и другими травмами. Мужчина вину признал частично.
— Двухлетняя девочка пострадала от насилия и жестокого обращения со стороны родственников в Сузакском районе. Ребенок скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Милиция Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту избиения. Обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР предъявлено бабушке девочки. Дело передано в суд.
Родственники и бабушка отрицают, что девочка была избита.
— В Бишкеке мужчина жестоко избил сына за то, что тот уснул у соседей. Мальчик поступил в больницу с сотрясением мозга и переломом руки.
Дело передано в Первомайский районный суд. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР.
— В Бишкеке дядя привязал ребенка к машине и протащил его несколько метров.
Мама ребенка находилась на заработках в России, после случившегося она приехала в столицу.
Известно, что Первомайский районный суд Бишкека прекратил уголовное преследование мужчины. В суде мальчик сообщил, что телесные повреждения он получил, когда под ним сломалась лестница при подъеме на крышу, а дядя никогда не применял к нему насилия.
В связи с примирением сторон дело закрыли.
— В Ноокенском районе Джалал-Абадской области из-за мести и долгов убили семилетнего мальчика. В правоохранительные органы обратился отец ребенка с заявлением о похищении. Ему позвонили неизвестные с требованием выкупа в $120 тысяч. В тот же день по горячим следам установлен и задержан подозреваемый — 21-летний местный житель. Выяснилось, что ребенка убили через несколько часов после похищения.
Парня приговорили к пожизненному лишению свободы.
— В Джалал-Абаде мать сажала на цепь родную дочь. Девочке удалось сбежать. Ее нашли местные жители возле городского автовокзала.
Семья неполная, родители разведены. Девочка, ученица 9-го класса, воспитывалась у матери и несколько раз от нее сбегала.
— В Оше женщина до смерти избила двухлетнего племянника. Ребенка воспитывала семья дяди, которой отец оставил детей на попечение. Сам он выехал в Россию на заработки.
На теле и голове ребенка были многочисленные гематомы, открытый перелом левой руки. Он умер до госпитализации.
Женщина призналась, что ребенок описался в штаны и она его не сильно ущипнула, несколько раз ударила по ногам.
— В южной столице женщина бросила двух малолетних дочерей на съемной квартире. Десять дней девочек содержала хозяйка квартиры.
В УВД сообщили, что женщина решила оставить детей, чтобы устроить личную жизнь.
— УВД Иссык-Кульской области возбудило дело в отношении мужчины, который избивал поленом жену и попал в ребенка. Девочка скончалась. Трагический случай произошел в декабре 2018 года.