Насилие и нарушение этики. Минпросвещения об инциденте в школе на Иссык-Куле

Инцидент в школе села Чырак Джети-Огузского района расценивается как насилие в отношении детей и свидетельствует о грубом нарушении профессиональной этики педагогическим работником. Об этом заявили в Министерстве просвещения.

Напомним, ранее в милиции сообщили о применении физической силы учителем физической культуры в отношении учащихся общеобразовательной школы.

Минпросвещения совместно с территориальными подразделениями Министерства внутренних дел незамедлительно приступило к выяснению всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Читайте по теме Ударил школьников. Физрука на Иссык-Куле привлекли к ответственности за побои

Как отмечается, на основании приказа Минпросвещения от 19 января 2026 года № 13/1 на территории страны проводятся комплексные и масштабные профилактические мероприятия. Министерство призывает воздерживаться от оценки общей ситуации на основании данного инцидента.

Кроме того, с участием педагогических работников, учащихся и родителей проводятся комплексные разъяснительные работы. Республиканскому институту повышения квалификации и переподготовки педагогических работников даны поручения усилить разъяснительную работу по вопросам профессиональной этики учителей в КР.

Отметим, это не первый случай подобного поведения педагогов. Недавно в Бишкеке уволили учительницу школы № 87, ударившую ученика.