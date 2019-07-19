Мужчину, из мести убившего семилетнего мальчика, осудили пожизненно

Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области признал виновным мужчину, убившего семилетнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в областном суде.

Уточняется, что, согласно приговору, обвиняемый лишен свободы пожизненно.

«Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на 100 тысяч сомов. В настоящее время решение суда не обжаловано в вышестоящей инстанции», — отметили в суде.

Напомним, что в апреле неизвестные увезли мальчика из села в Ноокенском районе. Спустя час похитители отправили сообщение его родителям о выкупе. Милиция задержала подозреваемого, однако ребенка спасти не удалось. Его тело нашли в поле за селом.