13:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми (251)

Мужчину, из мести убившего семилетнего мальчика, осудили пожизненно

Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области признал виновным мужчину, убившего семилетнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в областном суде.

Читайте по теме
Из-за мести и долгов. Семилетнего ребенка убили в Джалал-Абаде

Уточняется, что, согласно приговору, обвиняемый лишен свободы пожизненно.

«Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на 100 тысяч сомов. В настоящее время решение суда не обжаловано в вышестоящей инстанции», — отметили в суде.

Напомним, что в апреле неизвестные увезли мальчика из села в Ноокенском районе. Спустя час похитители отправили сообщение его родителям о выкупе. Милиция задержала подозреваемого, однако ребенка спасти не удалось. Его тело нашли в поле за селом.
Ссылка:
просмотров: 487
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство 11-летнего мальчика в Джалал-Абаде. Девочка пыталась замести следы
Убийство 11-летнего мальчика в Джалал-Абаде. Где сейчас 14-летняя подозреваемая
Убийство 11-летнего брата. Подозреваемая девочка отказалась жить с родителями
Убила разделочным ножом. Мальчика в Джалал-Абаде зарезала его родная сестра
Женщине, избившей до смерти полуторагодовалого ребенка, отсрочили наказание
Из-за мести и долгов. Семилетнего ребенка убили в Джалал-Абаде
В Канте мать выкинула новорожденного ребенка в БЧК. Ее отправили в психбольницу
Гибель ребенка в городе Ош. Беременную женщину водворили в СИЗО
От избиения до убийства. Жестокие преступления в отношении женщин и детей
Мертвый ребенок под диваном. Мать приговорили к трем годам колонии-поселения
Популярные новости
Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в&nbsp;миллионы сомов Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в миллионы сомов
Не&nbsp;прошло и&nbsp;полгода. В&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; выявлена коррупционная схема Не прошло и полгода. В ГУ «Унаа» выявлена коррупционная схема
В&nbsp;Бишкеке мужчина упал с&nbsp;четвертого этажа строящегося здания ЦУМа В Бишкеке мужчина упал с четвертого этажа строящегося здания ЦУМа
Ребенок пропал из&nbsp;детского сада во&nbsp;время прогулки. Его нашли Ребенок пропал из детского сада во время прогулки. Его нашли
Бизнес
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома