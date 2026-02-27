11:15
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Происшествия

В Кочкор-Ате расследуют ножевое нападение на фоне семейного скандала и насилия

Фото предоставлено родственниками

В Кочкор-Ате Ноокенского района Джалал-Абадской области разгорелся общественный резонанс после конфликта в одной из семей, где ранее стало известно о систематическом насилии в отношении 14-летней девочки.

Как рассказали 24.kg родные ребенка, отчим на протяжении длительного времени применял к ней физическое насилие и унижал ее. В настоящее время девочка находится в тяжелом психологическом состоянии — она перестала разговаривать и при попытках общения начинает плакать.

По словам родных, женщина позвонила своему брату и попросила о помощи. Он приехал и забрал сестру и ребенка к себе домой. После этого отчим поехал в дом брата жены, где и произошел конфликт. 

Как утверждают родственники, брат женщины получил ножевое ранение в грудную клетку, удары по голове, а также лишился части мочки уха.

По дороге в больницу он несколько раз терял сознание из-за значительной кровопотери и был госпитализирован в реанимацию. Врачи оценивали его состояние как угрожающее жизни.

При этом, по словам семьи, судебно-медицинская экспертиза квалифицировала причиненные повреждения как вред средней тяжести. Родственники добавили, что в медицинской выписке отсутствует упоминание об утрате части уха.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что 14 февраля 2026 года около 1.15 в городскую больницу Кочкор-Аты поступил местный житель 1994 года рождения с телесными повреждениями. Сообщение о происшествии было зарегистрировано в Едином реестре преступлений, начата доследственная проверка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, составлен эскиз, выполнена фотосъемка, обнаружен нож.

По данным следствия, 13 февраля около 23.40 мужчина направился к дому своего зятя 1992 года рождения. В дальнейшем, как сообщили в милиции, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого зять нанес ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса КР. Подозреваемый задержан в порядке статьи 96 УПК КР. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Родственники пострадавшего считают меру пресечения чрезмерно мягкой. По их словам, несмотря на домашний арест, мужчина свободно появляется на улице.

Семья также заявляет о трудностях при попытке временно передать девочку бабушке. По их словам, в местных госорганах настаивают на возвращении ребенка матери, которая продолжает проживать вместе с подозреваемым.

Родственники намерены добиваться повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы вне района, а также проверки объективности расследования. Они также требуют изменения меры пресечения на содержание под стражей и временной передачи ребенка под опеку бабушки на период следственных действий.

Расследование продолжается.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363803/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Домогался дочерей. Кыргызстанка просит о справедливом наказании для экс-супруга
В Караколе расследуют появление синяков у трехлетнего мальчика в детсаду
Насилие и нарушение этики. Минпросвещения об инциденте в школе на Иссык-Куле
Насилие над подростком: в Джалал-Абаде 16-летней девушке сбрили волосы и избили
В Бишкеке мужчина получил ножевое ранение, пытаясь заступиться за женщину
Ночная поножовщина в жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека: двое задержаны
Насилие в школе Каракола: уволены чиновники и наказаны сотрудники милиции
Ножевое ранение пограничника. Подозреваемого задержали в Чуйской области
В Кыргызстане стартовал караван по профилактике насилия в отношении детей
Пожар и ножевые ранения. О конфликте в «Востоке-5» рассказали в милиции
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3&nbsp;баллов В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3 баллов
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Сотруднику ГКНБ пытались дать взятку слитками золота Сотруднику ГКНБ пытались дать взятку слитками золота
Налоговики пресекли ввоз 11&nbsp;тонн просроченных сладостей в&nbsp;Кыргызстан Налоговики пресекли ввоз 11 тонн просроченных сладостей в Кыргызстан
Бизнес
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
27 февраля, пятница
11:12
В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на 12 миллионов сомов В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на 12...
11:12
Ссора в Чалдоваре закончилась смертью: мужчина зарезал соседа
11:09
Открывается регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент — Ош
11:09
Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
11:08
«Вазелина» обвиняют в коррупции: дело против экс-сотрудника ГКНБ передано в суд