В Кочкор-Ате расследуют ножевое нападение на фоне семейного скандала и насилия

В Кочкор-Ате Ноокенского района Джалал-Абадской области разгорелся общественный резонанс после конфликта в одной из семей, где ранее стало известно о систематическом насилии в отношении 14-летней девочки.

Как рассказали 24.kg родные ребенка, отчим на протяжении длительного времени применял к ней физическое насилие и унижал ее. В настоящее время девочка находится в тяжелом психологическом состоянии — она перестала разговаривать и при попытках общения начинает плакать.

По словам родных, женщина позвонила своему брату и попросила о помощи. Он приехал и забрал сестру и ребенка к себе домой. После этого отчим поехал в дом брата жены, где и произошел конфликт.

Как утверждают родственники, брат женщины получил ножевое ранение в грудную клетку, удары по голове, а также лишился части мочки уха.

По дороге в больницу он несколько раз терял сознание из-за значительной кровопотери и был госпитализирован в реанимацию. Врачи оценивали его состояние как угрожающее жизни.

При этом, по словам семьи, судебно-медицинская экспертиза квалифицировала причиненные повреждения как вред средней тяжести. Родственники добавили, что в медицинской выписке отсутствует упоминание об утрате части уха.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что 14 февраля 2026 года около 1.15 в городскую больницу Кочкор-Аты поступил местный житель 1994 года рождения с телесными повреждениями. Сообщение о происшествии было зарегистрировано в Едином реестре преступлений, начата доследственная проверка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, составлен эскиз, выполнена фотосъемка, обнаружен нож.

По данным следствия, 13 февраля около 23.40 мужчина направился к дому своего зятя 1992 года рождения. В дальнейшем, как сообщили в милиции, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого зять нанес ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса КР. Подозреваемый задержан в порядке статьи 96 УПК КР. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Родственники пострадавшего считают меру пресечения чрезмерно мягкой. По их словам, несмотря на домашний арест, мужчина свободно появляется на улице.

Семья также заявляет о трудностях при попытке временно передать девочку бабушке. По их словам, в местных госорганах настаивают на возвращении ребенка матери, которая продолжает проживать вместе с подозреваемым.

Родственники намерены добиваться повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы вне района, а также проверки объективности расследования. Они также требуют изменения меры пресечения на содержание под стражей и временной передачи ребенка под опеку бабушки на период следственных действий.

Расследование продолжается.