11:37
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

В Караколе расследуют появление синяков у трехлетнего мальчика в детсаду

В Караколе в милицию обратилась местная жительница 1997 года рождения, заявив о травмах у ее малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

По данным заявительницы, 7 февраля она забрала своего трехлетнего сына из детского сада № 12, где он проходит дошкольную подготовку. Дома женщина обнаружила у ребенка синяки на ноге и руках. Причины появления травм ей неизвестны.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области
Мать обратилась к руководству учреждения. Однако директор детсада сообщила, что никакой информации об инциденте у нее нет.

Факт зарегистрирован. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения характера и происхождения телесных повреждений.

В настоящее время милиция проводит проверку, опрашивает сотрудников детсада и изучает обстоятельства произошедшего. Материалы находятся под контролем руководства УВД Иссык-Кульской области. После завершения проверки будет предоставлена дополнительная информация.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361124/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Насилие и нарушение этики. Минпросвещения об инциденте в школе на Иссык-Куле
Насилие над подростком: в Джалал-Абаде 16-летней девушке сбрили волосы и избили
Насилие в школе Каракола: уволены чиновники и наказаны сотрудники милиции
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане составил 50 процентов
Нурдан Орунтаев ознакомился с ходом строительства детсада в Кочкорском районе
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке на карантин закрыто около 25 детских садов
На Урале ужесточили правила приема детей мигрантов в детсады
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее
Детский сад в Майлуу-Суу возвращен в собственность государства
В Кыргызстане стартовал караван по профилактике насилия в отношении детей
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запускает льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
11:34
Бакыт Торобаев: Мы закроем все скотные рынки, не соответствующие требованиям Бакыт Торобаев: Мы закроем все скотные рынки, не соотве...
11:34
Потерь нет. Как чувствуют себя джейраны, выпущенные в дикую природу
11:28
ЦИК опубликовала список избирателей на повторные выборы по округу № 13
11:24
В 2026 году в КР запустят 75 предприятий по переработке сельхозпродукции
11:23
Нехватка воды. Кабмин намерен полностью забетонировать Большой Чуйский канал