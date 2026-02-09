В Караколе расследуют появление синяков у трехлетнего мальчика в детсаду

В Караколе в милицию обратилась местная жительница 1997 года рождения, заявив о травмах у ее малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

По данным заявительницы, 7 февраля она забрала своего трехлетнего сына из детского сада № 12, где он проходит дошкольную подготовку. Дома женщина обнаружила у ребенка синяки на ноге и руках. Причины появления травм ей неизвестны.

Фото УВД Иссык-Кульской области

Мать обратилась к руководству учреждения. Однако директор детсада сообщила, что никакой информации об инциденте у нее нет.

Факт зарегистрирован. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения характера и происхождения телесных повреждений.

В настоящее время милиция проводит проверку, опрашивает сотрудников детсада и изучает обстоятельства произошедшего. Материалы находятся под контролем руководства УВД Иссык-Кульской области. После завершения проверки будет предоставлена дополнительная информация.