Домогался дочерей. Кыргызстанка просит о справедливом наказании для экс-супруга

Жительница города Токмока Лина Кемлер опасается, что ее бывший муж С.С., осужденный за развратные действия в отношении дочери, сможет избежать наказания. Она рассказала 24.kg, что с бывшим супругом они были женаты 18 лет и у них родилось пятеро детей.

По ее словам, в последние пять лет совместной жизни мужчина стал делать незаконные вещи с детьми.

«Это были страшные поступки. Помимо систематических избиений, он заставлял детей находиться раздетыми вместе, несмотря на то что старшим на тот момент было 14 и 16 лет. Сам раздевался при них, водил их в баню, где часами мог с ними сидеть, девочкам раздвигал ноги, массировал грудь и попу. Старшему 16-летнему сыну при этом запрещал выходить. Вечером полностью раздевался и ложился под одеяло, звал детей к себе, от девочек тоже требовал раздеться, включал им мультфильмы и так лежал с ними часами. Перед сном он требовал ходить всем без одежды и белья, под предлогом массажа натирал детей маслом и часами растирал им все тело. С.С. внушал детям, что у всех них проблемы с позвоночником. Так он видел раскрепощение и избавление от комплексов», — говорится в материалах дела со слов Лины Кемлер.

По словам женщины, она высказывала возмущения и устраивала скандалы, но все обвинения в итоге ложились, наоборот, на нее.

«С.С. упрекал меня в сексуальной озабоченности и грозился тем, что при его жалобе в органы у меня отнимут младшего сына. Годами детям и мне навязывалось мнение, что его поведение нормально и естественно. Делалось это путем физического и психологического давления, детям внушалось, что мама «озабоченная». Я говорила о разводе, предлагала другие варианты, но каждый раз это приводило к физической расправе», — отмечается в материалах дела со ссылкой на Лину Кемлер.

По ее словам, он сексуально домогался трех дочерей, хотя по уголовному делу проходит только одна — старшая (на тот момент ей было 14 лет, сейчас 16).

«По двум младшим дочерям было отдельное судопроизводство, но дело сразу закрыли. Сыновей и меня С.С. бил, но для уголовного дела сказали недостаточно доказательств — мы не снимали побои. Однажды муж сильно избил меня, старший сын испугался и вызвал милицию. К тому моменту у нас так наболело, что мы все рассказали сотрудникам милиции. Его тут же задержали, посадили в ИВС, а потом в СИЗО», — рассказала женщина.

По ее словам, сначала возбудили гражданское дело — за побои ее супруг отсидел семь суток, а позже — уголовное.

«Суды первой инстанции длились около полугода, его осудили на семь лет по статьям 158 (развратные действия) и 34 (продолжаемое преступление). У стороны ответчика за это время поменялось три адвоката, меня с детьми защищает государственный. Они подали апелляцию в областной суд, было более 12 заседаний. Один раз полностью поменялся состав судей. В итоге облсуд оставил приговор первой инстанции без изменений. С.С. отправили в колонию № 10 в Джалал-Абаде. Он просидел всего несколько месяцев, а потом его адвокат подал кассацию в Верховный суд — просил отменить приговор Токмокского городского суда, а материалы уголовного дела направить в Чуйский областной суд для нового рассмотрения.

На эту кассацию мы обжалование не подавали, поскольку не знали, что нужно это делать. Наш госадвокат нам объяснил, что переживать не стоит, мы уже выиграли, кассация проверяет только процессуальные ошибки, а их в деле, по его словам, нет. Вообще наш государственный адвокат ничего не делал, мы с детьми сами писали какие-то ходатайства, обжалования. Но после того как он заверил, что все будет хорошо, мы с детьми расслабились. Нам сказали, что нас вызовут в Верховный суд, мы ждали. Но в начале февраля 2026 года адвокат сообщил, что наше дело снова в Токмоке. Оказалось, что заседание в ВС КР провели без нас, явно нарушив права моих детей и меня. Нас даже не оповестили, когда состоится заседание. Мы с дочерью всегда добросовестно приезжали на все суды, а в этот раз даже не дали сказать нам слово», — посетовала женщина.

В постановлении суда, по ее словам, говорится о допущенных процессуальных ошибках и о том, что дети допрошены с нарушениями.

«Я понимаю, что решение Верховного суда обжалованию не подлежит. Но я не знаю, как объяснять детям, что им заново придется проходить экспертизы, давать показания, возможно, ходить на очную ставку с отцом. Хотя во время первой инстанции велось видеонаблюдение во время допроса детей. Два года судов с пятью детьми вынести очень тяжело, и сейчас это нам предстоит вновь. Очень хочется, чтобы права детей не нарушались в дальнейшем. У стороны ответчика есть деньги, адвокаты, а у нас ничего нет, мы просто проигрываем, это ужасно», — добавила Лина Кемлер.

Она отметила, что в Токмоке процесс уже возобновился, С.С. продлили меру пресечения.

«Самое интересное, в апелляции его адвокат пишет, что С.С. имеет на содержании четверых детей, нуждающихся в его помощи, что у них якобы нет других источников существования, они остались в беспомощном состоянии и на этом основании его просят освободить сейчас. Речь о наших детях, против которых он совершал преступления. Как такое возможно? Наоборот, его надо оградить от детей. Они полностью на моем иждивении, сыты, обуты, одеты, все с ними нормально», – отмечает Лина Кемлер.

Женщина намерена оспорить апелляцию и уже написала возражение в областной суд. Сейчас она надеется на справедливое решение суда и соблюдение прав своих детей.

Впереди ее ждет суд по лишению ее бывшего мужа родительских прав и женщина боится, что, если его оправдают, то не лишат и родительских прав. Тогда мужчина сможет требовать общения с детьми и продолжать давить на них.

Женщина обратилась за помощью к представителям института омбудсмена. Уполномоченный омбудсмена, по ее словам, пообещал присутствовать на судах.