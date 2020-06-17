В Кыргызстане ситуация с правами человека ухудшается. Исследование юристов

В Кыргызстане за последние полгода ухудшилась ситуация с правами человека. Об этом говорится в обзорном исследовании правовой клиники «Адилет».

По ее данным, независимые институты гражданского общества одновременно подвергаются жесткому давлению, которое сопровождается нарушениями гарантированных Конституцией фундаментальных прав человека, включая свободу слова и объединений, свободу мирных собраний, доступ к справедливому правосудию и другие.

«Во время действия режимов ЧС и ЧП эти тенденции начали усиливаться, поскольку в таких условиях государственные органы получают больше власти и полномочий, в том числе по ограничению прав человека», — заявляют правозащитники.

Они выделили шесть сфер, в которых зафиксированы грубые правонарушения:

1 Давление на свободу слова Давление на свободу слова

Юристы отмечают, что в стране вновь наблюдаются тенденции жесткой зачистки информационного пространства.

Преследования осуществляются путем искусственного инициирования уголовных дел в отношении независимых СМИ, журналистов и блогеров, которых арестовывают по надуманным основаниям. Правовая клиника «Адилет»

«Используются также механизмы подачи исков о защите чести и достоинства на многомиллионные неподъемные суммы, причем суды с радостью встречают некоторые дела, накладывая аресты на имущество с космической скоростью. Сайты информационных агентств подвергаются хакерским атакам. Имеются случаи физического нападения на журналистов», — говорится в исследовании.

По мнению правозащитников, расследование и судебное рассмотрение дел по жалобам журналистов и правозащитников не проводятся либо искусственно затягиваются, а лица, нарушающие закон, не привлекаются к ответственности. В то же время в случаях преследований гражданских активистов и СМИ органы, наоборот, действуют стремительно и жестко, заключая их под стражу по надуманным обвинениям или накладывая аресты на имущество.

«Это говорит о предвзятости и необъективности работы правоохранительного блока и судебной системы, а также в целом о поощрении давления на гражданское общество со стороны чиновников», — считают юристы.

Правозащитники подчеркивают: все факты преследования имеют место в отношении независимых СМИ, которые критикуют представителей власти либо раскрывают различные коррупционные схемы.

Отмечается, что с введением режима ЧП на отдельных территориях республики наблюдались также неправомерные запреты деятельности СМИ. «Особо примечателен тот факт, что правительство сняло запрет на многие виды экономической деятельности с 1 мая, но работа СМИ была разрешена только с 11 мая», — поясняется в обзоре.

Эксперты напомнили и о ситуации с врачами. «Во время ЧП и ЧС медикам не выделялись жизненно важные средства защиты: специальные костюмы, респираторы, даже обычные одноразовые маски и перчатки. В ответ в отношении врачей и граждан начались преследования со стороны ГКНБ, МВД и Министерства здравоохранения. В некоторых случаях их заставляют давать публичные опровержения и приносить извинения народу якобы за распространение недостоверной информации», — заявили юристы.

2 Законодательные инициативы Законодательные инициативы

По словам юристов, в последние месяцы депутаты ЖК и правительство инициируют значительное количество нормативных документов, содержащих риски ущемления основополагающих прав человека. При этом ввиду существенных ограничений возможностей передвижения граждан в условиях режимов ЧС и ЧП многие законопроекты рассматриваются без широкого общественного обсуждения и сразу в трех чтениях.

Правозащитники напомнили о скандальной поправке в закон о терроризме, предусматривающей признание террористическими и экстремистскими информационных материалов, а также о нашумевших проектах законов «О манипулировании информацией», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию».

3 Ущемление свободы мирных собраний Ущемление свободы мирных собраний

По мнению юристов, чиновники продолжают незаконную практику установления запретов на проведение мирных собраний. В отдельных случаях государство не препятствует проведению подобных акций, но затем правоохранительные органы преследуют организаторов, участников, а также их родственников. Читайте по теме Кыргызча сүйлө. На акции против семейного насилия произошла потасовка Наблюдаются попытки проведения контракций с привлечением представителей спортивных клубов и различных активистов националистического толка. При этом некоторые СМИ распространяют провокационные и недостоверные слухи о всевозможных теориях заговора и подготовке массовых беспорядков с помощью правозащитных организаций. 4 Преследования правозащитников Преследования правозащитников

Юристы «Адилета» также обращают внимание на случаи преследования правозащитников.

«29 января правовая клиника организовала круглый стол по общественному обсуждению законопроекта, направленного на ужесточение государственного контроля за НКО. Однако группа неизвестных граждан ворвалась в зал обсуждений с применением физической силы и угроз в отношении сотрудников. В Оше группа неизвестных граждан, применяя физическую силу, сорвала семинар гражданских активистов по обсуждению общественно-политической ситуации в стране. В адрес активистов звучали угрозы и требования покинуть южную столицу», — говорится в исследовании.

Правозащитники напомнили и о задержании начальника МП «Городские парки» Каличи Умуралиевой, которая до перехода на госслужбу долгое время занималась правозащитной деятельностью.

В исследовании также упоминается руководитель правозащитной организации «Вентус» Камиль Рузиев, которого задержали по подозрению в подделке документов и мошенничестве.

5 Посягательства на независимость адвокатуры Посягательства на независимость адвокатуры

Законами Кыргызстана не допускается вмешательство в адвокатскую деятельность, напоминают юристы.

Несмотря на это, следственные органы вызывают адвокатов на допросы и производят выемки документов по делам, в рамках которых они осуществляют защиту клиентов.

Кроме того, наблюдается усиление негативной тенденции, когда следователи угрожают подозреваемым и обвиняемым арестом или другими жесткими действиями и заставляют отказаться от адвокатов, которые активно защищают своих клиентов, принуждают давать нужные следствию показания, требуют не писать жалоб и не обращаться в СМИ. «Имеют место и проигнорированные прокуратурой и судами факты воспрепятствования профессиональной деятельности адвокатов», — отмечают в «Адилете».

Более того, во время действия режима ЧП адвокатская деятельность была запрещена, они не имели возможности посещать правоохранительные органы и суды. Это является грубейшим нарушением конституционных гарантий на квалифицированную юридическую помощь.

6 Посягательства на избирательные права граждан Посягательства на избирательные права граждан

Из-за введения режимов ЧС и ЧП в Кыргызстане были отменены местные выборы в ряде городов, включая Ош и Токмак. До настоящего времени не определены основные правила проведения выборов в Жогорку Кенеш, хотя до плебисцита осталось менее четырех месяцев.

2 июня комитет ЖК по конституционному законодательству не поддержал законопроект о снижении избирательного залога для политических партий с 5 миллионов до 1 миллиона сомов. Также Жогорку Кенеш принял во втором чтении проект закона, предполагающий снижение избирательного барьера для прохождения политических партий в парламент с 9 до 7 процентов.

С приближением плебисцита наблюдается более мощный прессинг демократического пространства.

Отмечается, что в условиях отсутствия верховенства права любые политические силы, придерживающиеся альтернативной власти позиции, будут подвергаться такому же жесткому давлению. Жогорку Кенеш занимает центральное место в системе государственного устройства республики, ему предоставлены широкие полномочия по формированию всех ветвей власти и определенные возможности по контролю их деятельности.

Поэтому политическая конъюнктура будет прилагать все усилия для того, чтобы укрепить позиции, продвинув в парламент исключительно своих сторонников.

«В таком случае вполне обоснованными являются предположения о том, что после выборов давление на демократические институты и политические силы будет только ужесточаться», — заключили юристы.