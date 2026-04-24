Экономика

Кыргызстан и Вьетнам намерены устранить двойное налогообложение

Кыргызстан и Вьетнам намерены активизировать экономическое сотрудничество: работают над устранением двойного налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

По ее данным, с 21 по 23 апреля 2026 года в городе Ханой состоялся второй раунд переговоров официальных делегаций Кыргызской Республики и Вьетнама по заключению соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

В ходе переговоров стороны провели детальное обсуждение положений проекта соглашения. Проект соглашения будет подписан после завершения всех необходимых внутренних процедур, предусмотренных законодательством каждой из сторон.

Основной целью заключаемого соглашения является устранение двойного налогообложения доходов хозяйствующих субъектов в двух странах, что будет способствовать созданию благоприятных условий для развития экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Вьетнамом.

Следует отметить, что соглашения об избежании двойного налогообложения рассматриваются в качестве одного из эффективных инструментов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики.

Кроме того, документ направлен на обеспечение защиты резидентов одного государства от дискриминационного налогообложения на территории другого договаривающегося государства, предотвращение уклонения от уплаты налогов и злоупотребления положениями соглашения, а также на развитие взаимного обмена информацией между компетентными органами двух стран.

В порядке информации отмечаем, что первый раунд переговоров проходил в Бишкеке в 2013 году.
Материалы по теме
Предприятия Российской Федерации выразили интерес к развитию ягодной отрасли КР
В ЕАЭС решили временно ограничить импорт некоторых видов одежды из Вьетнама
Парламенты Кыргызстана и Австрии будут расширять сотрудничество
Обсуждены меры по увеличению пропускной способности кыргызско-китайской границы
ВВП Кыргызстана по итогам первого квартала вырос на 10,1 процента
Кыргызстан и США обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
В КР самая высокая зарплата в горнодобывающем секторе, самая низкая — в культуре
Кыргызстан и Китай обсудили расширение экспорта сельхозпродукции
Кыргызстан и Япония обсудили расширение сотрудничества в сфере трудовой миграции
В Вашингтоне состоялись кыргызско-американские политические консультации
Популярные новости
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Тенге продолжает расти, рубль и&nbsp;евро подешевели. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
Рубль и&nbsp;юань обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;апреля Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Доллар подешевел, как и&nbsp;все основные валюты. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;апреля Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля
Бизнес
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
