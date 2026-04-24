Кыргызстан и Вьетнам намерены устранить двойное налогообложение

Кыргызстан и Вьетнам намерены активизировать экономическое сотрудничество: работают над устранением двойного налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

По ее данным, с 21 по 23 апреля 2026 года в городе Ханой состоялся второй раунд переговоров официальных делегаций Кыргызской Республики и Вьетнама по заключению соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

В ходе переговоров стороны провели детальное обсуждение положений проекта соглашения. Проект соглашения будет подписан после завершения всех необходимых внутренних процедур, предусмотренных законодательством каждой из сторон.

Основной целью заключаемого соглашения является устранение двойного налогообложения доходов хозяйствующих субъектов в двух странах, что будет способствовать созданию благоприятных условий для развития экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Вьетнамом.

Следует отметить, что соглашения об избежании двойного налогообложения рассматриваются в качестве одного из эффективных инструментов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики.

Кроме того, документ направлен на обеспечение защиты резидентов одного государства от дискриминационного налогообложения на территории другого договаривающегося государства, предотвращение уклонения от уплаты налогов и злоупотребления положениями соглашения, а также на развитие взаимного обмена информацией между компетентными органами двух стран.

В порядке информации отмечаем, что первый раунд переговоров проходил в Бишкеке в 2013 году.