Кыргызстан и США обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков в рамках весенних совещаний Международного валютного фонда и группы Всемирного банка встретился в Вашингтоне с помощником торгового представителя США по делам Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем.

Бакыт Сыдыков, поблагодарив американскую сторону за теплый прием, отметил, что Кыргызская Республика рассматривает данный визит как важную возможность для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Министр особо отметил успешное проведение бизнес-форума B5+1, состоявшегося в феврале 2025 года в Бишкеке, подчеркнув, что данное мероприятие открыло широкие возможности для укрепления и развития контактов между представителями деловых кругов.

Также Бакыт Сыдыков кратко проинформировал американскую сторону о динамичном росте во всех ключевых секторах экономики за последние годы, а также о поставленных амбициозных задачах в рамках Национальной программы развития до 2030 года.

В частности, были обозначены следующие приоритетные направления: индустриализация и наращивание внутреннего производства; формирование регионального торгово-логистического хаба; развитие сельского хозяйства и туризма; переход к зеленой энергетике. Отмечено, что данные направления открыты для международного партнерства.

Бакыт Сыдыков заявил, что на сегодняшний день в Кыргызской Республике созданы благоприятные условия для инвестирования. В ходе переговоров стороны также обсудили перспективы дальнейшего углубления прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества.

Справочно: В период с 2021 по 2025 год товарооборот между Кыргызстаном и США увеличился более чем в 2,2 раза. При этом экспорт кыргызской продукции на американский рынок вырос в 2,4 раза, а по итогам 2025 года общий объем товарооборота составил $228 миллионов.

Платформа B5+1 выступает деловым дополнением к дипломатическому формату C5+1 и объединяет пять стран Центральной Азии и Соединенные Штаты Америки. Платформа направлена на укрепление регионального экономического сотрудничества и развитие диалога между государственным и частным секторами.