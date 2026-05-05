Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Китай приказал своим компаниям игнорировать санкции США — Bloomberg

Китай приказал компаниям в стране не соблюдать санкции США против пяти китайских НПЗ, связанных с торговлей иранской нефтью. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что решение Пекина является шагом, направленным на снижение последствий американских ограничений.

Напомним, США в апреле ввели санкции против нефтеперерабатывающего предприятия Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., а также еще против нескольких частных перерабатывающих компаний. Ограничения привели к заморозке активов и запретам на сделки.

В Министерстве торговли Китая заявили, что меры США незаконно ограничивают торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы.

«Китай приказал компаниям в стране не соблюдать санкции США против пяти китайских НПЗ, связанных с торговлей иранской нефтью», — говорится в заявлении ведомства.
Китай приказал своим компаниям игнорировать санкции США — Bloomberg
