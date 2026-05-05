Общество

В Госдуме предложили выдворять из РФ мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым предложили выдворять мигрантов за фиктивное обучение в образовательных организациях. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство, пишут РИА Новости.

Предлагается наказывать штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России иностранца, если тот въехал в страну по заявленной цели «учеба», но фактически не учится в указанной образовательной организации либо нет факта зачисления в нее, а также при неподаче документов, необходимых для поступления или продолжения обучения.

Парламентарии отметили, что актуальность законопроекта обусловлена распространением практики использования фиктивного обучения в образовательных организациях как способа легализации пребывания иностранных граждан на территории России.

По их словам, принятие проекта будет способствовать защите публичных интересов России, обеспечению достоверности миграционного учета и поддержанию законного порядка пребывания иностранных граждан на территории России.
В Госдуме предложили выдворять из РФ мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах
Талибан запретил подтверждать дипломы женщинам
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге