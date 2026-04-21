Общество

Обсуждены меры по увеличению пропускной способности кыргызско-китайской границы

С 13 по 17 апреля 2026 года сотрудники Государственной таможенной службы КР и таможенных органов СУАР КНР провели совместное выездное исследование пунктов пропуска на кыргызско-китайской границе.

Стороны посетили пункты пропуска «Торугарт», а также таможенный орган «Топо» (КНР) и место таможенного оформления «Кара-Булак» (КР). Основное внимание было уделено вопросам оформления грузов, перемещения транспортных средств и прохождения контроля. В ходе встречи обсуждены вопросы цифровизации, управления транспортными потоками и модернизации инфраструктуры.

По итогам достигнут ряд договоренностей, включая увеличение числа офицеров связи, улучшения механизмов реагирования на скопление автотранспорта на пунктах пропуска, усиление взаимодействия и улучшение обмена информацией.

Также кыргызская сторона вновь предложила рассмотреть переход пункта пропуска «Торугарт» с китайской стороны на круглосуточный режим работы (24/7);

Проведенная работа направлена на ускорение прохождения границы, повышение пропускной способности и создание благоприятных условий для бизнеса.
