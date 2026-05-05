Общество

В Чехии введут уголовную ответственность за жестокое обращение с животными

В Чехии правительство одобрило законопроект об уголовном наказании за убийство домашних животных. Об этом сообщает агентство ČTK.

«Умышленное убийство домашнего питомца перейдет из разряда административных правонарушений в категорию уголовных преступлений», — сказал первый вице-премьер, министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Согласно законопроекту, за преступление грозит до года лишения свободы. Документ направлен на утверждение в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента страны.

Речь идет о случаях, когда животное убивают, например, из мести, ради развлечения, из-за потери интереса к его содержанию или чтобы скрыть другое незаконное действие. Авторы поправок считают, что именно такая мотивация повышает общественную опасность поступка до уровня уголовного преступления.

Сейчас жестокое обращение с животными в Чехии уже считается уголовным преступлением, если оно совершено особо жестоким или мучительным способом. Если этого признака нет, дело может квалифицироваться как административное правонарушение. Новый состав преступления должен закрыть этот пробел. 
