Посол: Кыргызстан и Венгрия выстраивают стратегическое партнерство нового уровня

От открытии собственного здания посольства в Будапеште до роста торговли и культурного обмена — отношения между Кыргызстаном и Венгрией переживают новый этап подъема. В интервью Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Венгрии Талант Кушчубеков объясняет, почему он называет этот период «ренессансом», какие реальные результаты уже достигнуты и как политические изменения в Венгрии могут повлиять на дальнейшее сотрудничество двух стран.

— Господин посол, добрый день! Пять лет назад учреждено посольство Кыргызстана в Венгрии, и теперь у него уже есть собственное здание, которое лично посетил президент Садыр Жапаров. Это большое достижение, ведь для суверенного государства арендовать помещение для дипломатической миссии по меньшей мере не рационально. Удалось ли вам создать классическое посольство?

— Добрый день! Действительно, учреждение и приобретение собственного здания для посольства Кыргызской Республики в Будапеште стали возможными благодаря инициативе и решению президента Садыра Жапарова.

Нет сомнения в том, что приобретение офиса для посольства явилось значительным шагом вперед, как в укреплении нашей дипломатической миссии, так и в демонстрации растущего веса кыргызско-венгерских отношений.

Цель нашей страны заключалась не только в приобретении здания, но и в создании полноценного, классического посольства с соответствующими условиями для работы, приема делегаций и проведения мероприятий различного уровня и характера.

Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что у посольства в целом и у его сотрудников в частности есть все необходимые условия для полноценного выполнения ими дипломатических функций.

— Ранее в СМИ вы заявляли, что кыргызско-венгерские отношения переживают эпоху «ренессанса». Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?

— Я использовал термин «ренессанс», потому что мы действительно наблюдаем качественно новый этап в развитии наших двусторонних отношений. Как известно, более 10 веков назад, совместно проживая на просторах Южного Урала, Центральной Азии и Алтая, кочевые народы этого обширного региона, в числе которых были и кыргызские племена, составляли основу кочевой цивилизации. В силу известных исторических событий часть из них, в том числе под предводительством Атиллы, перекочевала в придунайские степи, и кровные связи с ними впоследствии были утеряны на многие века.

С обретением независимости тюркоязычные страны Центральной Азии начали вновь налаживать полнокровные межгосударственные связи с Венгрией, в числе которых Кыргызская Республика не стала исключением.

Теперь это проявляется во всем: от политического диалога на высшем уровне до активизации экономических и гуманитарных связей.

Мы наблюдаем к себе неподдельный интерес со стороны венгерских партнеров, что выражается в конкретных совместных проектах, инвестиционных инициативах, образовательных программах и культурных обменах. Это ли не по-настоящему «ренессанс», то есть возрождение полномасштабных связей в новых исторических условиях — не формальное, а наполненное конкретным содержанием.

— Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Венгрией установлены в 1992-м и за последние годы достигли уровня стратегического партнерства. Об этом свидетельствуют визиты на высоком уровне, принятые сторонами документы, регулярные консультации и встречи. Расскажите, пожалуйста, о масштабах, характере и динамике торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами.

— Наше сотрудничество сегодня охватывает широкий спектр сфер и круг вопросов. Стратегический совет, Кыргызско-Венгерская межправительственная комиссия и Фонд развития стали важными институтами и механизмами реализации взаимовыгодного партнерства. Стратегический совет, возглавляемый руководителями внешнеполитических ведомств двух стран, проводит ежегодные заседания, где дается анализ реализации договоренностей, достигнутых в ходе обменных визитов и встреч глав государств и правительств.

На усмотрение руководства стран вносятся новые предложения по углублению взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, которые после согласования оформляются в виде дорожной карты по их пошаговой реализации.

К глубокому удовлетворению сторон следует особо отметить в последнее время роль и вклад Фонда развития, поддержавшего реализацию в нашей республике ряда проектов в сельскохозяйственной, гидроэнергетической и электротехнической сферах.

В этой связи венгерская сторона приняла решение о доведении его уставного фонда до $50 миллионов, что открывает новые возможности для бизнес-сообщества двух стран.

Мы также ведем активную работу по расширению торгово-экономических связей в рамках деятельности совместной межправительственной комиссии, 4-е заседание которой прошло в ноябре прошлого года в Будапеште. В рамках заседания прошел весьма представительный с обеих сторон бизнес-форум, который является одним из важных элементов поиска и налаживания сотрудничества между предпринимателями двух государств.

Как результат можно констатировать, что за последние четыре года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился почти в два раза, преодолев отметку $14 миллионов.

Культурно-гуманитарная и образовательная сфера, также являясь важнейшим направлением двустороннего партнерства, включает в себя межвузовское сотрудничество, стипендиальную программу обучения в вузах Венгрии студентов из Кыргызстана, взаимное проведение в каждом из государств выставок и концертов, Дней культуры и кино.

Так, заметным событием в культурной жизни двух братских народов стало издание в этом году в Будапеште на венгерском языке сборника стихов классика кыргызской поэзии Алыкула Осмонова, приуроченное посольством КР к его 100-летнему юбилею.

— В Венгрии прошли парламентские выборы, в результате которых победу одержала оппозиционная партия «Тисса». Как это может отразиться на двусторонних отношениях наших стран?

— Действительно, по итогам голосования парламентское большинство в 2/3 голосов обеспечила себе партия «Тисса», которая получит право на формирование нового правительства Венгрии. Если исходить из предвыборной программы партии, то основным направлением внешней политики нового правительства, как заявлял ее лидер Петер Мадьяр, станет возвращение Венгрии в лоно Европы, то есть полное восстановление доверия и сотрудничество с ЕС на союзнических принципах.

Это означает, что в первый период деятельность нового правительства Венгрии будет сконцентрирована на европейском направлении.

Вместе с тем, принимая во внимание намерение нового правительства вести прагматичную политику, отвечающую интересам Венгрии, есть основания полагать, что наше двустороннее сотрудничество, построенное в целом на взаимном уважении и учете интересов каждой из сторон, сохранит свои базовые принципы и направления.

Однако вполне возможны и некоторые корректировки, о чем можно будет судить после назначения нового премьер-министра Венгрии и официальных программных заявлений главы нового правительства.